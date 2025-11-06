逼青蛙跳、胸口碎大石！林園虐童3園全解約、8人停職 教育局急補破網

高雄驚爆兒虐，有幼童被逼青蛙跳甚至懲罰女童穿內褲外出，市議員邱于軒陪同受害者家屬、離職教師要求市府徹查。施書瑜攝、邱于軒提供



高市議員邱于軒日前踢爆林園多家幼兒園虐童案，教保員逼童青蛙跳，甚至出現「胸口碎大石」等離譜行徑，她今（11/6）在議會追事件後續，痛批市府遴選監督失靈，要求全面檢討非營利幼兒園制度，教育局則證實8名幼保人員停職調查，3間涉案非營利幼兒園全數解約，由公立學校及國教署代管，12月底前甄選新法人。

邱于軒指出，林園多家同一法人機構經營的幼兒園，傳出教保員逼迫幼童青蛙跳、下跪道歉、甚至胸口墊書本拍打胸口「胸口碎大石」等離譜行徑，至少4名幼童受害，家長多次赴議會陳情，痛批教育單位監督失職。

邱于軒直言事件延燒對學校造成壓力，「3間幼兒園就讓林園區各校搞得天翻地覆」，王公國小與中芸國小被迫代管園所，校長與老師承受沉重壓力，中芸國中更要提供水電與場地支援，批評教育局「不該置身事外」，未來非營利幼兒園招標應重新檢討，避免相同問題重演。

邱于軒更揭露，該法人機構理事長過去在路竹也曾因毆打幼童遭裁罰，事後承諾悔改，竟又在林園取得三間園所經營權，「成為龐大的非營利集團，小孩想轉園都轉不出去，家長還怕被教育界封殺」。

教育局長吳立森回應，除已對8名涉案人員停職外，市府已解除該機構承辦的中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園及林園郵局職場互助教保服務中心三所園的委託契約，並將逐筆清查補助款流向，另外，勞工局已介入裁罰薪資回捐案，教保員10月薪資與資遣費已全數發放，後續將持續追討不法所得。

教育局表示，已將所有曾被裁罰或調查中的非營利幼兒園造冊列管，由督學及幼保輔導團進行密集輔導與稽查，若再有違法情事，將立即糾正或終止契約，市府於10月20日召開非營利幼兒園審議會，決議依《非營利幼兒園實施辦法》終止中芸園委託契約，自11月1日起暫由公立幼兒園代管，確保教保服務不中斷。

林園三所非營利幼兒園已全面加裝監視器，並由榮譽督學及輔導團每日進駐監督課程與管理，教育局將全力協助園所度過調查與接管期，「要讓家長安心，讓孩子回到安全環境中學習成長」。

