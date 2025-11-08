逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光
一名12歲泰國籍少女驚傳被母親帶到日本東京按摩店，強迫少女提供性服務，33天內接客60次。據悉，少女的母親人在台灣，刑事局8日指出，少女的母親因違法從事性交易遭逮捕，目前依照相關辦法收容以及調查案情。
刑事局8日表示，初步掌握案情，並正與泰國及日本警方洽查相關細部資訊；另本案涉及外籍被收容人，後續將與移民署共同調查，以釐清全案事實。據調查，12歲少女的母親（29歲）在台灣也因涉及性交易，被逮捕後目前在收容所。
移民署指出，當事人於今年9月間持免簽證入境，逾期停留。另因在台違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業。移民署持續與刑事局、泰方等相關單位洽繫，必要時，提供蒐報違法情訊，以跨境共同打擊犯罪。
《中央社》報導，少女原本在泰國上學，6月隨母親來到日本，被帶到按摩店工作。少女被迫向男顧客提供性服務，33天內接客60次。她的母親把少女留在店內後隨即離開，直到少女9月向東京出入國在留管理局求助，整起案件才被曝光。
報導中指出，產經新聞、日本東京放送電視台（TBS）報導，警視廳5日以涉嫌違反勞動基準法，逮捕在東京湯島區經營按摩店的細野正之；調查人員表示，少女曾經向周遭的泰國成年人詢問如何回國，雖然被警告「逃跑會被抓」，她依舊成功前往東京入管局求助。她表示，「真的很想回家上學」。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
發稿時間13:15 更新時間15:12
