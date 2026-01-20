逼12歲繼女吃屎喝尿、針刑虐死 中國「地獄後母」執行死刑伏法

中國福建一起駭人聽聞兒虐致死案，主嫌、繼母許金花今天執行死刑。（示意圖，Freepik）

中國福建女子許金花在2023年12月間，將12歲繼女琪琪（化名）綁在廁所虐待長達17天，手法包括斷食斷水、逼迫喝尿吃糞、餵食瀉藥、用針戳刺及縫紉全身等，導致琪琪因外傷、化膿性感染及飢餓寒冷導致急性循環衰竭死亡，法院去年判處許金花死刑，今天（20日）已執行。

許金花與琪琪生父劉江育有2男2女，僅有琪琪與劉江有血緣關係，其餘3個小孩皆是許金花用錢收養；警方在許金花與劉江的手機裡發現大量孩子受虐的照片，許金花的手機搜尋紀錄，還多次查找虐待小孩的方法，例如「孩子傷口用洗衣粉泡會怎麼樣？」等，家中其他小孩子還被要求幫忙虐待、毆打琪琪，他們本身也遭受不同程度的虐待。

許金花在2023年12月5日以以懲罰離家出走為由，將琪琪捆綁在廁所，對她拳打腳踢、餵食瀉藥且不給吃喝，琪琪被虐17天後身亡，據琪琪的生母與律師所述，琪琪全身是傷、體重剩20公斤，10支腳趾有5支被針刺穿、嘴巴被縫了8針，連舌頭都鮮血淋漓。

許金花被查出，琪琪死亡第一時間未叫救護車，而是將琪琪鬆綁後拖到臥室，換掉身上的血衣，並清洗廁所、刪除客廳的監視畫面，偽裝成意外，仍被醫院發現琪琪身上有大量傷痕報警；許金花在法庭辯稱有義務管教女兒，主觀上沒有虐待、殺害孩子的犯意，將琪琪綁在家裡是不想孩子往外跑，因教育方式不對導致琪琪死亡，確實有疏失，但不是故意殺人。 據鄰居供述，多次發現琪琪身體有瘀青和傷口，甚至大面積燙傷，詢問她如何受傷時，琪琪都不肯回答，只說是做錯事挨打。許金花去年11月被法院以故意殺人、故意傷害、虐待等罪判處死刑；今天執行完成。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





