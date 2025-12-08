逼7名女學生脫衣、拍裸照、性侵 游泳教練被收押

游泳教練長期性騷擾女學生，逼迫脫衣拍裸照，甚至性侵。（圖／東森新聞）





嘉義縣有一名游泳教練，長期性騷擾女學生，逼迫脫衣拍裸照，甚至性侵，一名女學生在網路上驚見自己的頭像被P圖成清涼照，還收到PO網者的不雅訊息，家長陪同報案，才追查出竟是自己的教練，檢警搜索時，在他的手機查獲不雅影像，整起事件才曝光，有學生受害長達3年，七名被害者有的已升上國中，仍飽受狼師騷擾。

校園驚傳狼師，地點在嘉義縣一所國小，對學生伸出狼爪的是一名游泳教練，他利用職務之便，對七名學生長期性騷擾，要求學生脫衣服，脅迫拍裸照，有女學生受害時間長達3年，檢警在搜索狼師住處時，在他的手機裡，發現多個學生受害證據。

民眾：「有點利用權勢方式，然後逼迫小孩，所以小朋友如果他拍裸照，又害怕不敢回來跟家人講，那對小朋友的心理是一種很大的影響。」

民眾：「我覺得很誇張，而且為人師表，我覺得這是踐踏人跟人之間最基本的信任，我覺得是非常噁心，就是天理難容。」

整起事件是因為其中一名受害在網路上，發現自己的頭像被P圖變成清涼照，還收到對方的不雅訊息，在家人的陪同下報警，警方循線找到這名狼師，事件才曝光，

這名狼師曾參加世界壯年運動會，還得了獎牌，照片裡看來相當陽光，他除了是游泳教練，還是國小代理老師，在同一所學校任教5~6年，已經離婚，熱衷網路交友，案發後檢方認為他還有隱藏性影像，恐怕再犯，11/20將他收押禁見。

嘉義地方法院庭長官怡臻：「被告有勾串證人湮滅證據，反覆實施犯罪之虞，被告的行為嚴重影響被害人性自主權與身體健康，認為有羈押之必要。」

狼師已經收押，但受害學生心情與情緒短時間難以平復，嘉義縣教育處已經提供心理支持與輔導，也針對事件啟動性平程序，將游泳隊教練停職調查。

