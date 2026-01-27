逾七成國人處「亞健康」狀態 醫師：及早健檢避免慢性病上身

你是否常感到疲憊、睡眠品質不佳，或長期肩頸痠痛，卻在例行檢查中始終找不到明確病因？醫師提醒，這樣的狀態可能並非單純勞累，而是落入「亞健康」的警訊。根據世界衛生組織（WHO）調查，真正處於完全健康狀態的人口僅約5%，約20%已罹患疾病，其餘高達70%以上的人，正處於介於健康與疾病之間的「亞健康」狀態，隨著生活步調加快、長期高壓工作，台灣中壯年族群面臨亞健康問題的比例亦逐年攀升。

醫師：亞健康是慢性病的前哨站，常被忽略

位於台中市的澤健康管理診所院長王俊堯指出，「亞健康並非疾病，但身體已開始出現失衡現象。」常見表現包括長期疲勞、睡眠障礙、腸胃不適、注意力下降，或情緒起伏明顯，卻尚未達到臨床診斷標準。王俊堯表示，許多民眾習慣「忍一下就過了」，但長期忽視這些訊號，身體的代償機制可能逐步耗竭，最終演變為高血壓、糖尿病、心血管疾病，甚至其他慢性疾病。

常見亞健康症狀 疲勞、睡眠問題最具代表性

臨床觀察顯示，亞健康族群的症狀多元，可大致分為三個層面：

生理層面：休息後仍無法緩解的疲勞、頭痛、肩頸僵硬、消化不良或排便異常

心理層面：情緒易波動、焦慮感增加、記憶力與專注力下降

睡眠層面：入睡困難、易醒、多夢，或醒來後仍感到倦怠

醫師指出，這些問題往往不是單一器官異常，而是身體整體調節能力下降所致。

醫籲以「數據趨勢」取代單點檢查 提早介入調整

王俊堯醫師表示，預防亞健康不能只看單次檢查結果，而應關注數據變化的「長期趨勢」。例如血糖、血脂或肝功能即使仍在正常值內，但若逐年上升，就值得提高警覺。除了定期健康檢查外，醫師也提醒，飲食結構、運動習慣與作息管理，都是改善亞健康的重要基礎。減少精製糖與加工食品攝取、維持規律運動，以及充足睡眠，能有效降低慢性發炎與代謝負擔。

醫師觀察：心血管變化往往藏在日常數據裡

王俊堯指出，臨床上不少中壯年族群並非沒有異常，而是「變化來得太慢，容易被忽略」，他以過往的門診經驗分享，許多民眾在檢查時單一數值仍落在正常範圍內，但長期追蹤下卻可發現血脂、血糖或血壓呈現逐年上升趨勢，顯示心血管負擔正在悄悄累積。他強調，心血管保養不應等到出現明顯症狀才介入，而是應透過定期檢視身體數據變化，搭配生活型態的調整，協助身體維持穩定狀態。包含飲食結構的優化、規律活動與壓力管理，都是維持心血管健康的重要基礎。王俊堯表示，近年越來越多民眾開始重視「健康管理」而非僅是單次檢查，透過持續追蹤與專業解說，更能理解身體變化的意義，也有助於及早做出合適的生活調整。

預防醫學觀念抬頭 掌握健康主動權成關鍵

隨著民眾健康意識提升，預防醫學逐漸受到重視，王俊堯指出，預防醫學的核心不在於「治療疾病」，而是協助民眾在尚未生病前，透過評估、調整與追蹤，維持身體在穩定狀態。「健康不是等出問題才處理，而是持續檢視與管理的過程。」王俊堯建議，中高壓族群應定期檢視自身身心狀態，及早發現變化、及早調整，才能避免亞健康成為通往慢性病的起點。