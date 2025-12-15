逾三千病友受惠減輕負擔 劉建國推動癌症新藥基金落實

總統賴清德親臨「癌症新藥基金滿周年感恩大會」現場，與病友一同見證政策推動成果，回顧基金成立歷程與實際成效。（圖／立法委員劉建國提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）運作即將屆滿一週年，立法委員劉建國今（15）日與台灣癌症基金會、病友團體及立法院厚生會共同舉辦「癌症新藥基金滿周年感恩大會」，並邀請總統賴清德親臨現場，與病友一同見證政策推動成果，回顧基金成立歷程與實際成效。

現場病友也以手寫卡片表達對 總統賴清德的感謝，氣氛溫馨感人。（圖／立法委員劉建國提供）



劉建國表示，癌症新藥基金的成立源自病友長期面臨新藥尚未納入健保、治療費用沉重的困境。自2022年起，他即結合台灣癌症基金會、病友團體與立法院厚生會，多次召開公聽會與專家學者會議，並在立法院衛環委員會持續質詢與排案，要求政府建立健保給付前的支持機制，讓病友能即時用藥、不再因經濟壓力中斷治療。

劉建國率領13個病友團體拜會時任副總統賴清德，建議參考國際經驗成立癌症新藥基金，作為健保與新藥接軌的重要橋梁。（圖／立法委員劉建國提供）



2023年4月20日，劉建國率領13個病友團體拜會時任副總統賴清德，建議參考國際經驗成立癌症新藥基金，作為健保與新藥接軌的重要橋梁。賴清德當場表達支持，並將此政策納入競選政見。賴清德於2024年就任總統後，中央政府今年1月以公務預算挹注50億元，正式啟動癌症新藥基金專款專用運作。

依主辦單位說明，基金上路至今已收載11項癌症新藥，超過3,000名病友受惠，協助病友減輕醫療支出累計逾1億1,000萬元。多位病友在活動中分享治療經驗，提及確診初期需長期自費用藥，經濟與心理壓力極大，基金即時介入後，讓治療得以持續，也讓家庭重拾希望。

劉建國強調，建立穩定且可長可久的制度基礎，確保基金能持續守護癌症病友的治療權益，成為台灣健康照護體系中不可或缺的一環。（圖／立法委員劉建國提供）

賴清德總統致詞時回憶與病友團體會面的過程，強調政府必須「說到做到」，上任後即全力推動基金成立，並表示癌症新藥基金是健康台灣的重要實踐。現場病友也以手寫卡片表達感謝，氣氛溫馨感人。

劉建國指出，癌症新藥基金不只是制度設計，而是攸關生命的具體政策。他強調，下一步將全力推動基金法制化，建立穩定且可長可久的制度基礎，確保基金能持續守護癌症病友的治療權益，成為台灣健康照護體系中不可或缺的一環。

