逾九成上班族不滿薪資！ 90%有辭職念頭 馬年盼月調6200





全面性「邊境解封」已超過三年，雖然引發產業缺工潮，還帶動了加薪潮，只是通膨壓力仍在，以及加班文化盛行，勞工朋友對於自己的收入狀況，是否感到滿意？打算如何改善？還有從早忙到晚，積極爭取工作表現，等到新春開工後，公司宣布新的人事命令，「升遷美夢」卻總是落空？對此yes123求職網，特地進行「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」，結果在今天(12日)正式出爐！

根據yes123求職網調查顯示，若衡量每天「實際投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達92.7%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，比例雖高於去年92.1%，但仍低於2022年與2023年！(2014年為75.7%；2015年為78.1%；2016年為80.3%；2017年為82.1%；2018年為85.4%；2019年為88.9%；2020年為90.2%；2021年為的91.6%；2022年為的93.2%；2023年為93.7%；2024年為91.4%)

難怪在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達九成(90.3%)坦言，因此「有」離職念頭！雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「馬年行大運」：公司能替自己加薪！

由yes123求職網的調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有25.9%希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有20.4%表示，要加「一萬元(含)以上」。

因此「馬年」平均調薪期望值，落在6,246元，比去年的6,140元，又多了106元，增幅為1.7%！

薪資滿意度35分！ 一成八自評零分！ 勞心勞力影響報酬率！

「薪情」差更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格！勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在34.9分，不如去年的36.4分，創下十三年以來新低水準！其中自評「零分」的，比例更佔了17.6%。(2014年為54.4分；2015年為45.8分；2016年為45.2分；2017年為43.4分；2018年為40.2分；2019年為40分；2020年為39.7分；2021年為39分；2022年為38.4分；2023年為36.5分；2024年為37.7分)

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小！

有些工作看似領高薪，例如在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

楊宗斌進一步指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或者淪為入不敷出的「月光族」、「月底吃土族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。

