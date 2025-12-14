逾九成來自中國！歐盟宣布將對「進口小包裹」徵稅 明年7月上路

歐盟各國近日達成共識，將自2026年7月1日起，對進口至歐盟的小包裹徵收統一稅費。（示意圖／達志／美聯社）

歐盟各國近日達成共識，將自2026年7月1日起，對進口至歐盟的小包裹徵收統一稅費，以因應大量低價商品湧入歐洲市場、衝擊本地產業與監管體系的問題。此舉被外界普遍解讀為歐盟針對中國跨境電商商品採取的關鍵管控措施之一。

法新社報導，歐盟理事會發言人說明，未來小包裹的徵稅方式將採取固定金額制。所有進口包裹最低需繳納3歐元稅費；若包裹內包含多件相同商品，例如多件T恤，則僅收取一次稅款；但若包裹內含有多種不同商品，例如牛仔褲與T恤各一件，則每件商品都需分別繳納3歐元。

代表27個成員國的歐盟理事會指出，這是一項臨時性措施，目的是回應目前大量包裹免關稅進入歐盟所造成的不公平競爭。歐盟方面認為，這種情況不僅衝擊歐洲本地賣家，也對消費者的健康與安全構成風險，同時助長欺詐行為並引發環境疑慮。

數據顯示，2024年共有約46億件申報價值低於150歐元的包裹進入歐洲市場，平均每秒超過145件，其中九成以上來自中國。雖然新措施適用於所有非歐盟國家的進口包裹，但歐盟官員坦言，其主要目標是來自希音（Shein）、Temu及全球速賣通（AliExpress）等亞洲電商平台的低價商品，這些產品往往被質疑不符合歐盟安全與品質標準。

歐洲生產商與零售商長期以來批評免稅小包裹構成不公平競爭。此外，巨量包裹湧入也使機場與港口的海關人力不堪負荷，難以及時檢查是否涉及危險品或假冒商品。

積極推動此案的法國經濟部長勒斯屈（Roland Lescure）表示，統一徵收小包裹關稅是歐盟的「重大勝利」。法國近年來因部分中國電商商品涉及兒童性玩偶與武器類產品而引發爭議，並在相關監管議題上採取強硬立場。

事實上，小包裹徵稅原本已被納入歐盟關稅同盟改革計畫，但全面改革預計要到2028年才會生效。因此，各國經濟部長同意先推出過渡性方案，作為永久制度上路前的應急措施。法國主張的固定稅額方案最終獲得通過，但生效時間仍延至明年7月。

歐盟官員指出，建立過渡系統涉及既有資源整合與數據平台建設，執行難度不低。未來，歐盟還計畫自2026年11月起，對低於150歐元的包裹加收每件2歐元的處理費，相關收入將用於加強監管，並重塑歐洲產品與「中國製造」之間的競爭平衡。

