逾五千人次動員 錠嵂全員行動實踐幸福樂活藍圖寫下公益新篇章

▲錠嵂全員行動實踐幸福樂活藍圖。

【記者 陳顗喆／台北 報導】致力於推行「全員公益」的錠嵂保經，2025 年帶動超過 5500 名同仁及外賓參與公益活動，締造了協助 85 個社福機構，陪伴超過8000人的公益成果。同時，錠嵂藍鵲社福基金會近日也宣布捐贈 100 萬元予天使心家族社會福利基金會，行動實踐「幸福樂活在錠嵂」的企業願景。

2025 豐碩成果：用行動落實陪伴的力量

2025 年，錠嵂保經以制度化的公益設計，將理念轉化為可持續的行動成果。透過公益運動、戲劇陪伴等多元形式，並搭配員工公益假機制，號召全台錠嵂同仁及外賓夥伴投入公益行列，全年累計參與 5,574 人次，實際走訪 85 個社福機構，陪伴並關懷 8,069 位 社福對象。這股由下而上凝聚的行動力，充分展現錠嵂人對社會責任的高度認同，也讓「共生、共養、共榮」的藍鵲精神在日常行動中持續發酵。

廣告 廣告

錠嵂藍鵲社福基金會近日也宣布，捐贈新台幣 100 萬元予「天使心家族社會福利基金會」，其中包含來自全台同仁共同響應公益所募集的 50 萬元，以及錠嵂總公司加碼捐助的 50 萬元。期盼透過這份集結眾人愛心的支持，將溫暖與資源送進天使心愛奇兒家庭，協助更多身心障礙者家庭獲得必要的喘息與陪伴支持。

▲天使心家族基金會創辦人蕭雅雯（圖右）贈與充滿意義的友好天使 100+徽章予錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬（圖左）。

2026 展望：善意加乘，規模翻倍

展望 2026 年，錠嵂藍鵲社福基金會將持續深化「陪伴計畫」，並以「公益健康行動參與人數翻倍成長」作為下一階段核心目標，具體落實企業善盡社會責任、與社會同行的長期承諾。

不同於物資捐助的常見做法，錠嵂的公益藍圖更強調「時間與陪伴」的實質投入。基金會表示，除了穩定資金挹注，同時持續推動「全方位陪伴行動」，鼓勵每位保險經紀夥伴與社會大眾，依據自身角色與能力實踐善意，透過零距離的互動，讓更多家庭感受到被接納與支持的力量。

▲錠嵂保經優秀的業務總監/執行處經理共同參與，親身了解愛奇兒家庭的照護需求。

錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬於發表會中感性分享：「錠嵂對公益的行動永不停歇。我們不僅是提供幫助，更要持續深化公益陪伴，將『陪伴』轉化為具體行動，將『守護』昇華為長期的承諾。」

錠嵂深信，保險不只是財務保障，更是對生命的關懷，將持續推動公益文化，實踐「幸福樂活在錠嵂」的企業理念，讓愛與溫暖走得更長久。

歡迎關注「錠嵂藍鵲社福基金會」粉專，或是小額捐款，讓愛延續。(圖／錠嵂保經提供)