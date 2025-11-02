逾千人泳渡虎頭埤 魚頭君領航挑戰水陸雙鐵

泳渡虎頭埤活動今年新增路跑、水陸雙鐵。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕「虎頭埤水與綠——泳渡虎頭埤」今(2)日早上登場，在台南市觀光吉祥物「魚頭君」領航下，下水出發，今年並新增路跑項目，形成水路雙鐵新挑戰，共計1244人報名參加。

泳渡虎頭埤活動每年吸引許多大小民眾參加，今年泳渡部分共有708人參加，首度舉辦的水路雙鐵(泳渡加路跑)則有256人報名，年紀最小僅6歲，最長則為87歲，除了台南在地民眾，還有高雄、台北、台中等全台各縣市民眾參加。

泳渡虎頭埤的勇士上午8時一起熱身之後，由台南市長黃偉哲鳴槍出發，魚頭君也登上膠筏領航，大小泳渡選手分批依序下水，展開橫渡2000公尺的挑戰；路跑隊伍則於上午9時出發，環繞虎頭埤，長度約4公里，參加水路雙鐵的選手則在完成泳渡後接續進行路跑。

廣告 廣告

有選手已第3年參加，也有國小學童第1次和家長一同報名，還有全家一起參與，岸邊及吊橋上則有不少民眾為選手們加油打氣。

2025泳渡虎頭埤活動登場，大小參加民眾依序下水出發挑戰。(記者劉婉君攝)

「泳渡虎頭埤」吸引逾千人參加。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的

怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行

沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷

