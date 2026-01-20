逾千社子島居民連署反區段徵收 批「柯規蔣隨」讓北市負債逾1800億

社子島自救會今天上午前往內政部遞交逾千位居民「反對區段徵收」意見書副本，地政司簡任視察張則民代表內政部接下陳情書，並表示將帶回相關意見。(記者田裕華攝)

〔記者李文馨／台北報導〕社子島自救會今天上午將逾千位居民的「反對區段徵收」意見書副本遞交內政部，並提出居民解除禁建、原地改建、九大聚落完整保留等三大訴求，批評前台北市長柯文哲一意孤行進行區段徵收，現任市長蔣萬安更「柯規蔣隨」，恐負債超過1800億元，呼籲內政部拒收、拒審社子島區段徵收計畫書，要求北市府立即與社子島居民協商保留社子島既有聚落的新都市計畫草案。

社子島自救會發言人李華萍表示，這批總計615個門牌、共1156份的意見書，都是由社子島所有權人，或設籍於島上的成年居民親筆簽署。她說，社子島居民並不反對發展，反對的是導致留島不留人、居民被迫離開原有生活圈的全面區段徵收，即便有所謂的安置，實際上是要求居民背負高額貸款，才能繼續居住在原本生活的家園。

台灣人權促進會秘書長余宜家指出，區段徵收運作實際上是讓大財團得利，在處分前，土地便已面臨炒作；進入配地後，大資本家往往能透過規則取得最佳區位，反觀小產權與無產權者，常受限於「最小配地面積」而被迫離鄉背井，形成土地集中化的「逆分配」。政府透過徵收私地轉售財團來充盈財務，已違反公平負擔原則，明顯有違憲疑慮。

余宜家強調，區段徵收的本質是「強迫」，在現行制度下，需用土地人即使不與居民溝通、不修改都市計畫，甚至不剔除反對土地，仍能持續推進徵收進程。內政部在航空城案接連敗訴，也顯示司法認定「恣意徵收」違法，呼籲儘速啟動修法、廢除區段徵收，若有大規模開發需求，應朝真正的「協議開發」為方向。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，民間團體一再指出，社子島都市計畫卡關的根源，在於柯文哲的一意孤行，不依循全國各地都市計畫開發多會主動保留密集聚落的慣例，堅持要將社子島由超過2千棟建物組成的現有聚落全數納入區段徵收，以致聚落內居民高比例強烈反對。

許博任說，市府為了剷平聚落，也將要付出全國前所未見，超過1300億元的安置成本，興建社子島原居民多數仍無法負擔的安置住宅，此舉將使台北市財政為了單一地區開發，就要負債最高超過1800億，平均每個市民要為社子島開發案負債超過7萬元。他呼籲，包含蔣萬安在內，今年有志參與台北市各級地方選舉的候選人們，應該拿出勇氣為社子島居民與全體台北市民「除錯」。

