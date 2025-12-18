逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見

即時中心／綜合報導

富商「鮑魚大亨」鍾文智去年在炒作存託憑證案定讞前便潛逃出境，檢警查出，鍾文智依規在限制出境期間須向派出所報到，疑有「自己人」涉嫌協助鍾男偽造簽名。檢調昨（18）日兵分多路搜索約談，並帶回包括北市信義警分局福德街派出所前後任3名副所長、共23人到案。經漏夜偵訊後，認為前副所長李俊良涉犯圖利、財產來源不明等罪嫌，今（19）日清晨向法院聲押禁見；現任副所長古志銘、梁思強與李共謀涉犯圖利，30萬元交保並限制住居、出境出海。

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因涉及證交法案，於審理期間多次被裁定限制出境、出海，並定期向轄區派出所報到；最終判刑30年5月徒刑定讞，但卻在防逃機制啟動前棄保潛逃中國。經持續追查，發現鍾文智有時明明人在外地，卻仍有簽到記錄，懷疑有官警涉嫌偽造簽名。

檢調在昨日行動，兵分15路搜索約談，並帶回包括北市信義警分局福德街派出所前後任李姓、古姓、梁姓副所長，以及鍾文智的葉姓友人等，共23人到案。

信義警分局透過新聞稿表示，局內在刑案偵查過程中，發現本分局李姓派出所副所長等人疑涉不法，主動報請北檢指揮偵辦；檢察官率同信義分局、警政署政風室、台北市調站共同偵辦，同步執行搜索。分局強調，經完成相關調查後，將李員等人移送北檢複訊，將視偵審結果擬議當事人及追究相關人員考監責任。

經檢方漏夜偵訊後，認為福德街派出所前副所長李俊良涉犯圖利、財產來源不明等罪嫌，清晨向法院聲押禁見；現任副所長古志銘、梁思強與李共謀涉犯圖利，分別以30萬元交保並限制住居、出境出海。

另外，李俊良的妻子黃鈺婷，由於帳戶有不明可疑金流，懷疑有財產來源不明問題，將黃從證人改列被告，今晨諭知黃女50萬元交保並限制出境出海及實施科技監控。全案朝涉犯《刑法》偽造文書罪、《貪污治罪條例》等罪方向偵辦。

李俊良的妻子黃鈺婷，由於帳戶有不明可疑金流，懷疑有財產來源不明問題，將黃從證人改列被告，今晨諭知黃女50萬元交保。（圖／民視新聞）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

