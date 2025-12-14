逾半兒少安置機構 寄養逐年減少

桃園市社會局提高寄養家庭福利。（本報資料照片）

全台有超過4000名兒少接受家外安置，其中機構安置近5成占大宗，親屬安置僅不到1％，而寄養安置占3成未達預期目標，且寄養家庭戶數逐年減少。國際審查委員直指我國機構安置比例過高，並要求強化「去機構化」，發展家庭式照顧。

衛福部社家署統計，截至今年上半年共4664名兒少接受家外安置，以機構安置2024人最多，其次為寄養家庭安置1643人，親屬安置僅380人。中華育幼機構兒童關懷協會創辦人洪錦芳指出，為降低機構安置比例，政府推行「2年返家」政策，社工為了結案，忽略原生家庭狀況是否改善、孩子是否準備好；雖然今年收回成命，但對被迫返家又離家的兒少來說，傷口已然造成。

陳綢兒少家園副主任廖士賢認為，進入機構的兒少通常面臨長期安置狀況，如家暴、兒虐等，要在2年內改善家庭環境十分困難。「去機構化」並非減少機構，而是反對「軍隊式管理」，應重視個別化照顧，否則即使回到原生家庭，也有很高機會再回到保護系統中。

衛福部報告顯示，澳洲、美國安置兒少9成在家庭式環境。我國雖將親屬安置列為優先選擇，但在費用不足、照顧能力不足等因素下，合適親屬難尋，比率不到1％。社家署長周道君說，近年親屬安置數量持續上升，地方政府也比照機構、寄養家庭，調整親屬安置費用，減輕經濟壓力。

另外，周道君指出，近年寄養家庭減少，寄養父母年齡相對老化，多落在50歲，且兒少照顧困難度增加，超過3成有疾病、傷害、說謊、偷竊等問題，照顧負擔沉重，招募新寄養家庭困難。社家署持續敦促地方政府，鼓勵老齡族群投入儲備寄養家庭行列、提供新任寄養家庭即時支持服務，並補助各縣市寄養家庭喘息服務。