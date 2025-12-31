逾半台灣人都在用LINE Pay 為何日本卻收攤？關鍵差異曝光

LINE Pay在台灣相當盛行，日本媒體點出其中關鍵。（翻攝自LINE Pay官網）

行動支付LINE Pay在台灣市面上相當盛行，不只百貨、商店消費可以使用，走進夜市小吃攤也會收，是不少民眾的支付選項之一。然而在日本，LINE Pay已經在2025年4月30日結束服務，其公司也被合併，為何在兩國的發展情況相去甚遠？日本媒體整理指出背後原因。

夜市也能刷！半數台灣人都在用LINE Pay

日媒《スマホライフPLUS》報導，日本LINE Pay已在2025年4月30日結束服務的，其營運公司LINE Pay株式會社 也已在2025年12月23日決定逾2026年3月31日透過被吸收合併的方式解散。2023年10月1日LINE與Yahoo合併，成立「LINE Yahoo」集團，這是將日本國內支付領域全面整合至另一個行動支付平台的「PayPay」的最終階段。

然而在台灣，隨著LINE Pay卻有超過1,270萬名用戶，超過台灣人口數的一半，在百貨、超商、夜市都能看見其蹤跡，是台灣代表性的行動支付服務，而其在台灣的成功乃是建立在LINE這個通訊軟體，在台灣有壓倒性的市占率之上，並針對在地需求進行調整。

LINE Pay在台灣如何突破使用族群？

該報導將台灣LINE Pay比喻成西瓜卡（SUICA）+PayPay，因為LINE Pay台灣此前曾與來自高雄的交通IC卡公司「一卡通（iPASS）」展開合作。他們起初僅作為綁定信用卡的第三方支付，無法觸及沒有信用卡的年輕族群，也難以涵蓋日常搭乘捷運、公車的支付所需。因此LINE Pay和一卡通合作，讓使用者可直接在LINE App內以銀行帳戶儲值，進行轉帳、分帳，甚至支付大眾運輸費用，成功推進使用族群範圍。不過目前雙方的合作已經結束。

深入在地化 涵蓋多數生活消費

LINE Pay在台灣另一項重要策略，是深入台灣在地的夜市，對個體商家與攤販難以導入刷卡機，但他們只需放置一個QR Code立牌，就可以即可使用的LINE Pay，門檻極低，因此迅速普及。從「百貨公司高單價消費」到「夜市珍珠奶茶」，再到「每日通勤搭捷運」，LINE Pay成功涵蓋了台灣人的生活動線所需，這也是競爭對手難以追趕的核心優勢。

此外，台灣LINE Pay也積極強化與韓國、泰國等地支付業者的合作，讓台灣用戶在韓、泰旅遊時可使用LINE Pay消費，也讓韓國旅客在逛台灣夜市的時候能採取此一行動支付方式，對於加盟的店家來說，可以吸引海外旅客本身就是極具吸引力的附加價值。

LINE Pay在台灣原先都是以第三方支付的身分營運，直到2025年今年中才取得執照，成為台灣第10家專營電子支付業，全新的「LINE Pay Money」電子支付誕生，12月正式上路，就此與一卡通公司分手，開啟電子支付新戰局。

