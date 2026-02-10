逾時強行入場、2考科用手機 學測考生遭取消資格

（中央社記者許秩維台北10日電）大考中心考試委員會今天審議學測違規，有考生超過入場時間，經制止後仍強行入場，另一名考生在2考科都被發現違規使用手機，兩人都被取消考試資格。

大學入學考試中心考試委員會今天舉行委員會議，審議115學年學科能力測驗考生違規事宜。

經考區提報違反試場規則的有562件，以未攜帶應試有效證件正本最多（252件，44.84%）；其次為考試開始鈴響後，發現考生攜帶行動電話，未完全關機（73件，12.99%）；考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答（58件，10.32%）。

英文科考試時，有考生在9時41分時才進場，兩名監試人員對時後告知考生已逾規定可入場的20分鐘，但考生堅持入場並就座應試，監試人員為免影響其他考生作答，先讓考生作答，試畢告知考生可能被取消考試資格。

大考中心考試委員會經討論後，認為這名考生經制止後仍強行入場，依簡章規定，取消考生的考試資格，等於各科都無成績。

另一名考生在數A考試結束後，被其他考生舉報疑似違規使用手機，後來監試人員在自然、國綜考試時皆發現這名考生將未關機的手機放在身上，且於考試中將手機放在兩腿間並用左手滑螢幕。

大考中心考試委員會經討論後，認為這名考生連續違規，情節重大，已嚴重違反考試公平性，決議取消其考試資格，等於各科都無成績。（編輯：張銘坤）1150210