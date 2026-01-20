逾期泰人寄生工地 宛如電影劇情

5名逾期滯台泰國籍男女非法打工，為避免行蹤暴露，索性在新竹市1處工地內搭帳篷居住。新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，經勘查、蒐證後前往查緝，發現他們把工地當自己家，鷹架當作曬衣場，宛如電影《寄生上流》劇情，令查緝人員感到不可思議。

遭查獲5人2男3女，其中1名逾期停留1年多的小拉（化名），利用臉書貼文，以高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引同樣在台逾期、失聯的泰國籍同鄉，一起到工地貼磁磚工作賺錢。據悉，每人每天大約可賺取900元至3000元，依照工作熟練及完成度給薪。

專案人員指出，到場查緝時，5人放下手邊工作沒有逃跑，手持啤酒躲在夾縫中，與專案人員四目相對瞬間竟最後再來一口，令專案人員好氣又好笑。經追查幕後非法雇主及非法仲介到案，依違反《就業服務法》函送新竹市政府裁處。

該營造公司因非法容留外國人從事工作，遭裁處15萬元；聘雇未經許可外國人工作的非法雇主亦遭裁處15萬元；堅稱分文未取的小拉，則因非法仲介行為遭裁處10萬元罰鍰。

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊長李安貴指出，依照《就業服務法》規定，媒介外國人非法為他人工作，可處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利非法媒介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，非法雇用或容留不法外來人士，最重可處75萬元罰鍰。

李安貴呼籲，雇主應依法聘雇外國人並善盡管理責任，切勿心存僥倖，移民署除強力查緝逾期居留外來人口，也將全力追查幕後非法仲介。禁止酒駕。找代駕 保平安。