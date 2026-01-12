逾期稅單可透過繳稅服務網繳納

數位時代來臨，稅務單位持續提升納稅義務人繳稅便利性，財政部南區國稅局表示，今年起國稅各稅（不含菸酒稅）、核定應繳本稅、罰鍰及租稅規避加徵款項等稅單，民眾逾繳納期限除持繳款書至代收稅款金融機構繳納外，也可透過廿四小時網路繳稅服務網站，以信用卡、活期儲蓄存款帳戶及晶片金融卡等方式線上繳納，不受代收稅款金融機構營業時間及地點限制。

南區國稅局指出，可適用此項便民繳稅措施的繳款書會載有相關使用說明，但須注意的是，若超過繳納期限卅日，就無法運用線上繳納便利管道，只能持繳款書到代收稅款的金融機構繳納；若逾期未滿卅日，以線上方式繳納逾期稅單，納稅義務人仍須負擔每逾期三日加徵一%的滯納金，最高加徵至十%。如有繳稅問題，可向戶籍所在地的國稅局所屬分局、稽徵所洽詢。