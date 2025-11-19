逾期繳地價稅代價高 稅捐處籲速繳納

一一四年地價稅已於十一月一日開徵，高雄市稅捐處表示，距離繳納期限截止日十一月三十日（因適逢例假日，順延至十二月一日）只剩沒幾天了，還沒有繳納的民眾請儘速繳納，如果是申請委託金融機構或郵局轉帳繳稅者，請務必於十二月一日晚間十二時前預留應納稅額之存款以備扣款，如有不足，請儘速補足，以利轉帳納稅。

稅捐處進一步說明，透過便利商店或以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶等方式繳稅者，繳納截止日開放至繳納期間屆滿後第三日晚間十二時前；逾期繳納應徵滯納金案件，除可至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納外，於繳納期間屆滿之翌日起三十日內，可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅。

稅捐處特別提醒，納稅義務人未於稅單所載限繳日期內繳清應納稅款者，每逾三日按滯納稅額加徵一%滯納金；逾三十日仍未繳納者，移送行政執行分署強制執行。如民眾尚未收到稅單或已收到而遺失者，請立即於開徵期間內親臨任一稅捐稽徵機關，或撥打稅捐處服務電話、跨縣市電話語音服務系統○二-二七四五五八八○申請補發；亦可利用自然人／工商憑證或已註冊健保卡及密碼至高市稅處網站（https://www.kctax.gov.tw）或財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請補發。