逾百人喪生！炸彈氣旋席捲美國「1.5億人陷極寒警報」 佛州比冰島還冷

美國東部正遭遇強烈炸彈氣旋（bomb cyclone）襲擊，數百萬人面臨極端寒冷與降雪威脅。圖／翻攝自X

美國東部正遭遇強烈炸彈氣旋（bomb cyclone）襲擊，數百萬人面臨極端寒冷與降雪威脅。北卡羅萊納州和佛羅里達州等地受災最為嚴重，已有數起因惡劣天氣而造成的死亡與停電事件報告。

根據外媒報導，氣象學家表示，美國東部約有1.5億人處極寒警告之下，南部地區風寒指數接近零度甚至個位數，佛羅里達州南部遭遇自1989年以來最冷空氣團。

交通事故頻傳

北卡羅萊納州最大的城市夏洛特及周邊地區降雪量接近30公分，為當地歷史上降雪量前五名事件。北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）指出，週末期間雪路上發生超過1000起交通事故，造成兩人死亡。他同時提醒民眾，夜間氣溫低於冰點，路面仍存在黑冰風險，建議居民盡量留在家中。

大量航班遭取消

航空交通亦受影響，根據航班追蹤公司FlightAware，1月31日美國航班取消超過2800架次，2月1日又有1800架取消，其中夏洛特道格拉斯國際機場涉及的航班超過800架。

動植物遭凍害

佛羅里達州氣溫驟降，部分地區低至華氏20多度（攝氏零下），邁阿密2月1日清晨氣溫僅華氏35度（攝氏2度），為自2010年以來最冷。寒流甚至導致鬣蜥從樹上掉落，佛羅里達州魚類與野生動物保護委員會（FWC）發布行政命令，允許居民無需許可將受凍麻痺的綠鬣蜥運送至指定投放點。

此外，寒冷天氣對農業與動物園也造成影響。佛羅里達州的草莓與柳橙遭凍害，農民採取噴水保護作物；邁阿密動物園則將爬蟲類、兩棲類與部分哺乳類動物移入恆溫籠舍，並提供額外熱源。

近9萬戶斷電

北部地區亦面臨嚴重寒流威脅，紐約市在寒流期間至少有14人死亡，其中8例與體溫過低有關。自1月下旬以來，美國各地已通報超過110例與冬季天氣相關的死亡事件。密西西比州與田納西州截至2月1日仍有超過8.7萬戶斷電，佛羅里達州斷電戶數約8000戶。

美國國家氣象局警告，強烈北極冷空氣將持續影響東南部與佛羅里達州，帶來破紀錄寒冷及顯著風寒效應，預計本周初仍將持續。部分地區氣溫將比冰島還低，冰雪與強風可能造成道路與水上活動危險。

氣象專家指出，這場炸彈氣旋是一種強度極高、氣壓快速下降的冬季風暴，可能成為今年迄今最強寒流。北卡羅來納州、維吉尼亞州、喬治亞州及佛羅里達州中部是最受影響地區。隨著東部氣溫逐漸下降，美國民眾被敦促採取防寒措施，保護人員安全、家中水管與植物免受凍害。



