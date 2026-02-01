逾百人喪生！ 炸彈氣旋襲美國 四州緊急狀態

美國受到寒流襲擊影響，超過百人喪生，冰雪天氣還擴大到以往罕見零下低溫的地區。（示意圖／Pexels）





美國受到寒流襲擊影響，超過百人喪生，冰雪天氣還擴大到以往罕見零下低溫的地區。美國南方多州也有暴風雪襲擊，衝擊電力供應，包括南卡、北卡在內的4州已經宣布進入緊急狀態。

加拿大尼加拉大瀑布化身仙境，急凍天氣襲擊北美，有瀑布仍在流動，有瀑布已經積雪結冰，處處都是冰柱，凝結成的冰塊、水霧還有瀑布傾瀉而下，絕世美景也讓人在這裡慶祝浪漫時刻。

墨西哥遊客：「我們正在慶祝在一起十週年紀念。」

加拿大遊客：「這太棒了，簡直太棒了。」

但暴雪不總是美好，寒流襲擊美國大片地區，不只美國東海岸有降雪，就連過往罕見零下低溫的地區，南方多州也有暴風雪襲擊。美國居民：「這真的太瘋狂了。」

受到暴風雪影響，紐約的渡輪在浮冰中緩慢航行。美國《NBC》報導：「駛進哈德遜河紐約市航段時，還在這邊運作的渡輪，得在這樣的環境中導航，你可以聽到冰塊在我們底下碎裂的聲音，冰層幾乎沒有盡頭。」

大雪同樣影響交通，不少公路都有車輛打滑或翻覆，超過1700架次航班延誤或取消，擔心冰雪難以出門，民眾趕忙搶購食物。美國當地居民：「那裡人山人海，排隊的人潮全滿，貨架上的商品被一掃而空。」

暴風雪還重創美國多州電力，田納西州停電狀況可能持續到下周，密西西比州也有數千民眾在黑暗中度過數日，國民兵已抵達當地協助復原。

但隨著炸彈氣旋在美國沿岸正式成形，與極地渦旋影響，美國恐怕將迎來新一波暴雪，包括北卡、南卡、弗吉尼亞州與喬治亞州已進入緊急狀態，呼籲民眾如非必要千萬別出行。

