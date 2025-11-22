逾百單位倡議每日一蔬食 11/22齊聚身心靈全人永續發展論壇
「2025身心靈全人永續發展論壇」今天（22日）在陽明山中山樓舉行。論壇從2023年開始已連續舉辦兩屆，前兩年於佛光大學舉行，每年都吸引約300位專家與學者參與。今年邁入第三屆，活動規模再度擴大，由「蔬食愛地球全球聯盟」與美國自然醫學研究院共同主辦，串聯超過百個單位推動「每日一蔬食」行動，吸引產官學界踴躍響應。
剛剛聽到的是論壇現場的開場表演，論壇聚焦蔬食理念與永續發展的結合，倡議身心靈全人健康，並致力打造更具整合性的永續行動藍圖。本屆活動目標為建構跨領域對話平臺，匯聚各界專業力量，凝聚全民落實永續生活，並串連社會各界推動每日一蔬食行動，打造蔬食與健康生態系，促進全球與在地的永續合作。
南華大學名譽校長林聰明表示，根據荷蘭環境評估機構指出，為了遏止地球暖化，全球在2050年前需投入約40兆美元，但若能從日常做起、調整飲食習慣，將部分葷食轉為蔬食，便可節省約八成的減碳成本。由於飲食與每個人息息相關，而不同食物對氣候環境的影響程度也截然不同，因此他呼籲大眾共同響應，透過「一日一蔬」與「一人一樹」等簡單而具力量的方式，逐步為地球永續盡一份心力。
延續前兩屆以「中華自然醫學」及「AI智能健康科技」為核心的討論脈絡，今年論壇以「蔬食愛地球 全球大聯盟」為主題，邀集醫學、教育、環保、企業與文化等108個協辦單位，共同倡議《蔬食愛地球宣言》，並透過行動方案實踐生態、生活與地球永續。今年論壇也邀請多所大學校長發表專題演說，產官學代表齊聚在具歷史與象徵性的中山樓，共同為永續行動注入正向能量。
