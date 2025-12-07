逾百戲曲界藝師齊聚 歲末敘暖

文化部長李遠（右四）出席國立傳統藝術中心主辦「二○二五年唸歌歡唱．歲末敘暖」活動，與資深藝師許王（左起）、廖瓊枝、許正宗、彭繡靜、鄭榮興、林金鍊及傳藝中心主任陳悅宜合影。

文化部所屬國立傳統藝術中心昨（七）日舉辦「二○二五年唸歌歡唱．歲末敘暖─臺灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，邀請百餘位戲曲界藝師與專家學者齊聚一堂，文化部長李遠特別出席，並向長年為臺灣傳統戲曲保存與傳承奉獻心力的資深藝師們，致上最崇高的敬意與感謝。昨日出席的資深藝師們輪番上臺即興「作綵」，現場知交舊友暢敘歡融，讓這場傳統藝術界的辦桌圍爐盛會熱絡又溫馨。

李部長致詞表示，「國家需要文化，而文化的根基就是來自於傳統藝術」，他特別感謝所有藝師無私的將畢生技藝傳承成為下一代的養分，讓年輕一代可以從傳統中吸取最好的元素，成為臺灣文化重要的一部分。李遠說，他上任後，除持續支持傳藝中心已執行多年且有相當成績的「開枝散葉」及「接班人」各項計畫，更透過「校園巡演」、「兒童歌仔戲︱親子劇場匯演」等，扶植劇團走進校園及戶外進行兒童戲曲巡演，同時以「兒童戲曲劇團扶植計畫」、「兒童布袋戲劇本創作徵選」等，全面性推動兒童戲曲的發展，期盼讓傳統藝術走進每一個青少年及孩子的生活。

李遠也提到，過去大家總覺得傳統戲曲與當代流行音樂可能有些距離，但是他發現許多臺灣的年輕藝術家開始意識到，唯有從臺灣自己的傳統藝術中汲取養份，才能與其他國家做出區隔，展現出真正臺灣的特色，這一切都要感謝藝師們辛苦守護著臺灣的傳統藝術。李部長特別送上關懷禮金，並與資深藝師溫馨合影留念、一同舉杯祝福。

傳藝中心自二○○八年起辦理「歲末敘暖」，迄今邁入第十八年，成為傳統戲曲界每年最受期待的盛會。此次歲末敘暖人間國寶藝師雲集，包括廖瓊枝、王金櫻、江賜美、鄭榮興、邱火榮、王慶芳、彭繡靜、林吳素霞等藝師，以及去年年末由李遠親自頒證的國寶「南管音樂」保存者陳嬿朱藝師均熱情出席。席間，由南管新錦珠劇團及華聲南樂社等藝師帶來活潑熱鬧的「作綵」表演，藝師們輪番上陣，互相唱和交流，展現了傳統藝術豐沛的生命力。