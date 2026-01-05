逾萬人刷台新卡進北捷 賺3.8%回饋這樣綁卡

▲邁入2026年，台新今（5）日宣布，銀行品牌正式升級為「台新銀行Richart」，更獨家成功承作台北捷運「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運今（2026）年1月3日起開放「信用卡感應支付」與「QR code乘車碼」乘車，台新銀行獨家承作北捷「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務。根據台新銀行統計，上線短短2天半已有超過1萬名台新卡友刷卡進站，又以30歲至40歲族群占4成最多。

不過，由於北捷增加了「信用卡」及「QR code乘車碼」2種支付進站方式，閘門進站的刷卡感應位置也更複雜。台新銀行表示，最上層仍是原本悠遊卡等票證感應區，中間則是「QR Code 乘車碼」，下面才是信用卡感應區，因此，若使用信用卡進站，只要感應位置正確，就能快速進站。

另外，現在使用台新銀行信用卡進北捷，也有優惠好康可拿。若是台新信用卡新戶於國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高10次免費，既有客戶領券則享5次免費。另外，「台新Pay」綁定「乘車碼」，搭配Richart卡切換「Pay著刷」享最高3.8%回饋。

台新銀個人金融事業總處執行長包國儀表示，去年7月合併後的台新新光金客戶數已高達1150萬人，也就是每2個台灣民眾就有1位是台新新光金的客戶，因此，今年元旦起台新銀行展開品牌再造，將數位品牌Richart合併升級為「台新銀行Richart」，以服務未來更大金控群體，未來Richart將不限於數位帳戶或App，在人壽、證券及很多其他合作伙伴場域都可看到Richart，這也是Richart品牌升級再造的目的。

台新銀行資深副總經理黃天麟指出，台新銀行憑藉深厚且穩定的金流處理能力，受台灣高鐵、新光三越及各大電商龍頭的青睞，2026年更成功獨家承做北捷「信用卡感應」與「QR Code 乘車碼」收單服務，2026年上半年由台新信用卡獨家提供感應進站體驗，每日造福200萬搭乘人次，使用台新信用卡、綁定國際Pay行動支付，或台新Pay乘車碼，皆可輕鬆進站，下半年服務全面開放後，每年約600萬人次的國際旅客可持海外信用卡直接過閘，強化台灣交通體系在國際間的友善度與競爭力。

除了擴展交通生態圈外，台新也透露跨境支付新進展，繼韓國韓亞集團 (Hana Pay) 合作後，台新Pay預計今年2月初正式開通日本跨境支付，屆時在日韓指定通路都可以使用「台新Pay」綁定卡片，最高享3.8%點數回饋，而且匯率立即看得到，也免收1.5%海外手續費。

