逾萬人湧進旗山造勢場 林岱樺高喊「還我公道、市民做主」

林岱樺旗山場大型造勢活動，現場吸引逾萬人前來加油打氣。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺繼岡山場破3萬人後，今(22)日前往旗山舉辦大型造勢活動，以紮實的基層實力，再現震撼市民力挺的氣勢，高雄各大社團及區里組織代表陸續抵達，地方議員及超過百位地方有力人士為林岱樺站台，現場氣氛沸騰，吸引逾萬人前來加油打氣。

林岱樺11月初於岡山造勢活動向「天公伯」訴心聲，爭取鄉親理解與支持，宣示她的政見與在地改革願景，今日旗山的演說再掀高潮，她強調，自己與旗美地區「同心同命」，並喊出「咱只是要一個公平！」。

林岱樺演講指出，大旗美「好山好水、卻水人沒水命」，多年來垃圾與廢棄物問題引發政黨互相攻擊，從過去抗爭馬頭山垃圾場到面對美濃廢土傾倒，只有她始終重視解決問題並推動解決方案。她也提出對大旗美「安居樂業」的承諾，不淹水、不污染，青年有出路、長輩受照顧，讓地方恢復真正的好山好水，打造白天漂亮、夜晚更美的觀光帶，讓鄉親賺大錢、年輕人看到未來。

林岱樺最後高喊，每一個台灣人都是「天公仔囝」，她也向天公伯請求，給正派的林岱樺一個公道、給高雄的未來一個公道，她強調，過去25年將青春獻給高雄，未來每一天也會繼續用生命替高雄打拚，旗山群眾也高聲回應，為今日造勢活動掀起最高潮。

林岱樺(中)旗山大造勢，地方議員及超過百位地方有力人士為林岱樺站台。 圖：林岱樺辦公室/提供

旗山群眾以手舉牌熱情林岱樺。 圖：林岱樺辦公室/提供