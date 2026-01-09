逾 26％兒童發展遲緩，醫：與環境刺激不足有關

國健署 2024 年 7 月實施兒童發展篩檢政策，上路 1 年後統計發現，1 歲半至 3 歲間兒童的異常轉介率逾 26％，其中以語言發展、知覺動作發展遲緩最為常見。馬偕紀念醫院兒童展暨早期療育評估中心主任陳慧如研判，這與兒童缺乏家庭與生活環境刺激有很大的關聯，若未及早介入，恐影響後續情緒、學習與社交發展。

發展遲緩成因多元，環境刺激不足是關鍵

國健署統計，兒童發展篩檢政策實施 1 年內服務逾 40 萬人次，整體異常轉介率約 6％，但分齡觀察發現，18 至 24 個月、2 至 3 歲幼兒的卻分別高於 26％以上，3 歲後則快速下降至 7-8％，與世界衛生組織公布全球 5 歲以下兒童發展遲緩比率相當。

「若為先天發展障礙疾病，異常率不會在 3 歲後突然下降，顯示多數篩檢異常兒童屬於發展遲緩。」陳慧如說明，發展遲緩是指功能表現落後同齡兒童 2 個標準差，可能來自先天或後天因素；發展障礙則是先天神經發展疾病，通常終身存在，如自閉症、注意力不足過動症等。

目前研究證實，發展遲緩原因包括遺傳、母親孕期狀況、產後新生兒狀況、感覺障礙、環境等，其中環境因素裡，又以缺乏刺激、忽視、慢性壓力、育兒支持不佳居多，影響兒童認知發展、社會情緒發展、知覺動作發展、感官等。

不是晚說話而已，語言落後恐影響學習與情緒

在所有遲緩類型中，語言發展遲緩最為常見，約達 7 成，其次是動作發展遲緩。陳慧如表示，語言發展有相對明確的里程碑，1 歲至少 1-2 個單字、1 歲半至少 5 個單字、2 歲約 50 個單字、3 歲可組成句子，但許多家長因孩子理解力正常、反應聰明，誤以為只是「晚一點說話」，忽略表達能力落後本身就是風險。

她分享，診間曾遇一名 1 歲 5 個月孩童不會爬行、說話，詢問家長後發現，孩童天天躺在嬰兒床，沒有與家人互動或探索環境，飲食也只喝牛奶和寶寶粥，外在刺激有限。而語言結構與表達能力不足，將影響後續閱讀理解、學習表現，也會造成 3、4 歲大量社交互動階段時，參與受限、情緒挫折，進而衍生行為問題。

早期介入關鍵期在 3 歲前，不只醫療復健

雖國健署提供未滿 7 歲兒童 6 次免費發展篩檢，然陳慧如強調，早期介入並不專指醫療復健，對多數功能表現落後的孩子而言，增加親子互動、語言引導、生活經驗與穩定照顧環境，往往比醫療介入更關鍵，家長應把握兒童大腦 3 歲前快速發育的黃金期適度給予刺激。

她也指出，目前台灣提供發展遲緩兒童的資源分散，橫跨國健署、社會及家庭署、教育體系，缺乏系統串聯與長期追蹤，應以「發展」而非「疾病」為核心，判斷孩子是在哪個家庭教養階段出現問題，進行健康促進、精準預防的連續性照護。

