逾1米長綠鬣蜥入侵鹽水溪上游 網驚：草莓園危險了

綠鬣蜥出現的地方附近就有草莓園，令農民擔心。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鹽水溪上游在歸仁與關廟交界河段出現了綠鬣蜥，連同尾巴長度超過1公尺，悠閒地在橋邊享受「日光浴」，嚇壞了路過的老人與小孩，直呼「酷斯拉入侵」，PO網後，引發熱議，網友對於有害物種來到更內陸的區域，憂心不已，也驚呼附近的草莓園危險了。

歸仁青農聯誼會長張清文表示，其實在去年，自家草莓園就曾遭不明物種損害，對於植株，只啃光葉子，卻未吃果實，蠻符合綠鬣蜥的覓食習性，且塑膠布上留下的腳印比較大，推斷並非老鼠或貓，因為沒有監視器，無從得知入侵者。

張清文說，草莓園的網室設施只能防鳥害，是攔不住綠鬣蜥的，已有客戶在附近舊大昌橋上發現其蹤影，距離當地農作物僅百米左右，一旦族群擴散，恐對收成影響很大，籲請市府派員捕捉、清除。

農業局森林及自然保育科長朱健明指出，將盡速聯絡當事人，根據發現的地點進行定位，請廠商前往了解，必要時會展開捕獵行動；他強調，去年全市捉到的綠鬣蜥達2.6萬隻，南區、仁德最多，以二仁溪、三爺溪流域為主，是否已經入侵到鹽水溪上游的歸仁、關廟，將待勘查。

