逾10家銀行防詐上線 領錢戴口罩、安全帽ATM會叫

為打擊詐騙集團車手在ATM提領贓款，金融機構導入臉部遮蔽防詐系統，金管會日前公布有5家銀行加上台南市政府跟中華郵政公司合作，共計六家金融機構試行。不過據了解，目前有逾10家金融機構在推動測試。

ATM 。（示意圖／pixabay）

金管會銀行局副局長王允中日前說明，目前已有兆豐銀行、中國信託、合作金庫、彰化銀行及第一銀行，以及台南市府與中華郵政合作，合計6家金融機構導入臉部遮蔽防詐系統，民眾若戴口罩、墨鏡或安全帽遇到警示音，不用驚慌，只要露出完整臉部，即可正常提領。

王允中指出，各家銀行的辨識方式及警示音量略有不同，由各銀行自行決定操作方式，初期以發出警示音為主，金管會預計於6月底結束試辦，並彙整成果，與警政署討論後再決定後續是否擴大規模或改進方案。

不過目前導入臉部遮蔽防詐系統的銀行不只金管會列出的6家，根據《ETtoday新聞雲》報導，八大公股行庫中有7家先辦理，包括兆豐銀、合庫銀、彰銀、一銀、台企銀、土地銀已上線試行中，民營銀行則有台新銀行、永豐銀行，中國信託，逾10家金融機構在推動測試，估計未來會有更多銀行加入行列。

