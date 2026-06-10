逾10槍手從兩入口包抄後濫射 南非貧民窟至少12死

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2026年6月9日，南非約翰尼斯堡發生槍案，照片中卡車前方有一具遺體。路透社



南非約翰尼斯堡地區週二（6/9）發生大規模槍案，超過10名槍手搭乘皮卡到一處貧民窟，分別從2個出入口進入後濫射，接著搭乘同一輛車逃逸。槍案造成12人死亡、9人受傷，警方表示正全力追凶，犯案動機仍待調查。

英國廣播公司（BBC）報導，南非警方公布昨晚11時許，約翰尼斯堡一處「非正規住居」（informal settlement，亦稱非正規聚落）發生大規模槍案。「非正規住居」指不符合建築、土地使用等法規、缺乏產權的居住形式，多數時候與貧民窟相當。

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南非約翰尼斯堡一處貧民窟9日發生槍案，警方10日到場蒐證調查。 路透社

警方聲明稱超過10名嫌犯乘坐一輛白色豐田Quantum皮卡，在附近一間加油站下車，嫌犯從「非正規住居」的2個入口進入、四處走動並朝人開槍，犯案後眾嫌犯乘同一輛車逃離現場。

BBC指南非是世界上謀殺率最高的國家之一，平均每天約60人被殺，而「非正規住居」的槍擊案十分普遍，常與幫派暴力和糾紛有關。

南非約翰尼斯堡一處貧民窟9日發生槍案，造成至少12死。路透社

南非約翰尼斯堡一處貧民窟9日發生槍案，警方10日到場蒐證調查。 路透社

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