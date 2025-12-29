逾10萬人受影響！民航局、航港局啟動應變措施

中共軍演範圍。（圖／東森新聞）





因應中國在臺灣周邊海域進行軍事演習，交通部今（29）日指示航港局即刻啟動應變機制，全面掌握解放軍演習動態並評估可能影響，採取四大應變措施，確保臺灣周邊海域船舶航行安全。

航港局「四大應變措施」確保航行安全

航港局指出，經評估中共公布的軍演海域範圍，目前尚不致影響我國各商港船舶進出，但已主動啟動包含發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等四大措施。其中，航行警告部分，已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告，提醒航行船舶加強瞭望並注意避讓。

廣告 廣告

航港局表示，軍演期間將持續關注共軍演習動態，並與海巡署保持密切聯繫，即時更新相關資訊；同時由海事中心24小時監控周邊海域船舶動態，主動提醒船舶遠離軍演區域，降低航行風險。此外，也將會同港務公司掌握各商港營運狀況，必要時即時因應處置。

航港局呼籲，周邊海域航行船舶務必留意海岸電台與海事中心發布的相關訊息，避免進入中共軍演區域，共同維護航行安全。

民航局公告應對措施 影響逾10萬旅客

交通部民航局公告（NOTAM），宣布明（30）日上午8時至下午6時在臺海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。臺北飛航情報區共有14條國際航路及4條國內航路，其中多數航路在演習期間將無法使用，僅東北面往返日本的R595、R583及M750不受影響；國內航線方面，往返金門、馬祖的航路遭阻隔，公告時段內航班將無法飛航。

民航局統計，明（30）日8時至18時期間，受影響航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架次，影響旅客人數逾10萬人；國內線部分，金門受影響65架次、馬祖14架次，另因航路受阻提前取消航班，金門共取消68架次、馬祖16架次，影響旅客約6千人。民航局表示，將透過航管引導避開危險區、發布替代航路，並視實際狀況啟動流量管制，國內離島航班則於演習結束後以加班機方式因應。

更多東森新聞報導

中共軍演再增2區！警戒空域無限高 航班受影響

共軍逼近台灣周邊軍演！國防部：5演訓區納入12海浬

快訊／中共圍台軍演 華信、立榮往返馬祖班機全取消

