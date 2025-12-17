逾1200企業參展 TVBS直擊日本半導體展

AI熱潮大爆發，連日本都喊出要讓半導體可以自給自足！日本前經產大臣「甘利明」更點名台積電，他說如果全球晶片都由台積電供應，將會是很大的風險。

日中關係生變，大陸代表團臨時辭退參加日本半導體展。(圖／TVBS粘祐誠攝)

日本半導體展盛大登場，吸引1216家廠商參展，創下四年來新高，顯示日本積極推動半導體產業復興的決心。在AI熱潮帶動下，日本政府將半導體定為國家戰略，經濟產業大臣赤澤亮正更喊出半導體自給自足的目標。日本自民黨半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明特別提到台積電，指出全球晶片過度依賴單一供應商的風險，強調多元化生產的重要性。值得注意的是，中日關係緊張導致中國大陸代表團臨時取消參展。

本屆日本國際半導體展在東京國際展示場盛大舉行，共吸引來自35個國家、1216家廠商參展，創下四年來新高紀錄。此次展覽反映了日本首相高市早苗政府全力發展半導體及AI的戰略政策，這也是日本經濟成長戰略的重要支柱之一。

在展覽開幕式上，日本經濟產業大臣赤澤亮正明確表達了日本希望實現半導體自給自足的目標。同時，日本自民黨半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明對全球半導體供應鏈提出警告。甘利明表示，如果全世界製造晶片的只有台積電，將會構成全球性危機，甚至可能被特定國家利用。他強調，為了全世界的利益，有必要增加能生產最尖端晶片的業者數量，這也是日本成立Rapidus公司的原因。

今年半導體展的主題圍繞AI與人形機器人技術，探討機器人如何成為人類生活的盟友，現場展示了許多相關創新技術。然而，值得注意的是，在中日關係緊張的背景下，中國大陸的代表團在展覽開始前臨時取消參展，這一動向也成為本次展會的觀察重點之一。半導體產業作為現代科技發展的基石，其全球供應鏈的穩定性與多元化已成為各國關注的焦點。日本透過此次展覽，不僅展示了其在半導體領域的雄心，也凸顯了國際間對產業安全與技術自主的普遍關切。

