逾1200學者力挺憲法法庭！律師：藍白形同「義和團」

藍白立委不滿憲法法庭宣判《憲訴法》修法無效，提案要求「114年憲判字第1號判決無效」，並在人數優勢下逕付二讀，引發法界譁然。對此，律師黃帝穎今（28）日在臉書指出，603位律師、690位學界人士及96個公民團體，合計逾1200人連署力挺憲法判決，痛批國會否定憲法判決無民主前例，藍白此舉自絕於民主世界，形同義和團。

藍白立委不滿憲法法庭上週五宣判《憲訴法》修法無效，除前往台北地檢署告發5名大法官涉瀆職外，並在立法院提出「114年憲判字第1號判決無效」請公決案。在藍白人數優勢下，相關公決案仍遭逕付二讀，引發法界強烈反彈。

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文指出，法界與學界已有超過1200人公開表態力挺憲法法庭判決，凸顯藍白企圖以國會決議否定憲法判決，已形同民主倒退，直言「簡直淪為義和團」。黃帝穎痛批，民眾黨主席黃國昌過去曾任法學者，卻連中研院法律所的前同事都找不到人敢出面支持「憲法判決無效」的說法，自絕於民主世界。

接著，黃帝穎指出，依據經民連最新統計，目前已有603位律師、690位學界人士及96個公民團體共同連署「民主不能再倒退，憲法判決要遵守」聲明，公開支持114年憲判字第1號判決，顯示憲法判決具有高度社會與專業共識。他強調，全球民主國家從無國會可決議憲法判決無效的荒謬前例，無論比較法或國內通說，皆認定憲法法庭判決具有法律拘束力。

最後，黃帝穎直言，憲法法庭判決揭示權力分立核心原則，藍白卻選擇視而不見，試圖以政治操作對抗憲政秩序，即使國會通過相關決議，也絲毫不影響憲法判決的法律效力。他痛批，藍白決議憲法判決無效，是對抗全世界民主國家的憲政原則，藍白淪為義和團。





