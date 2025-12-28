逾1200學者支持憲法判決 黃帝穎：黃國昌連1/10「瞎挺」都找不到

黃帝穎律師指出，超過 1200 名法界人士與學者共同連署，支持憲法法庭先前公告的判決，批評主張判決無效的黃國昌可能連「十分之一」的「瞎挺」支持者都找不到。 圖：民進黨提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 憲法法庭 5 位大法官於 19 日公告判決，宣布「憲法訴訟法修正案」違憲，但卻引發在野黨強烈反彈，國民黨立法院黨團甚至針對 5 名大法官提出譴責案，並與民眾黨聯手強行逕付二讀，民眾黨主席更公開主張判決無效。針對圍繞「憲訴法修正案」的一系列爭議，黃帝穎律師透過社群媒體發布貼文稱，超過 1200 名法界人士與學者支持該判決結果，「但黃國昌卻連十分之一的支持者都找不到」，批評藍白兩黨已經淪為「義和團」。

廣告 廣告

黃帝穎律師透過臉書發文指出，截至目前為止，已經有 603 位律師、 690 位學界人士以及 96 個公民團體連署了「民主不能再倒退，憲法判決要遵守－公民社會、學界與法界力挺 114 年憲判字第 1 號判決的共同聲明」，表達對憲法法庭大法官 19 日公告之判決結果的支持，「至少 1200 位法界相關人士公開表態願意支持判決結果」。

黃帝穎律師也透過貼文稱，法界學者出身的黃國昌公開反對判決結果，甚至主張判決無效，「但卻沒有任何前同事敢『瞎挺』，支持他的判決無效說，甚至就連 1200 人的十分之一可能都找不到」。

黃帝穎律師強調，截至目前為止，全球各個民主國家中，仍尚未出現「國會決議憲法判決無效」的荒唐前例，認為藍白兩黨強行通過譴責案並試圖推翻憲法法庭判決的行為違反了權力分立的制度。黃帝穎律師進一步表示，不只世界各國國會沒有否決憲法判決的權力，國內法界也秉持著憲法法庭判決具備法律約束力的看法，「包含台大、政大、台北大學、東吳等各大學法律系教授及學者，超過 690 位教師具名連署，再加上 603 位現役律師與超過 96 個公民團體，都對憲法法庭的判決表示支持」。

黃帝穎律師批評稱，憲法法庭的判決揭示了權力分立制度的重要性，「藍白兩黨宛如鴕鳥把頭埋進土裡，持續高喊決議憲法判決無效的口號，殊不知國會的決議根本無法影響憲法法庭判決的法律效益」。黃帝穎律師也總結表示，藍白兩黨決議憲法判決無效的行為，就是在與全世界民主國家的憲政原則進行對抗，「藍白兩黨恐早已淪為義和團」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

明年起租金補貼加碼挺婚育家庭 內政部籲立院儘速通過中央總預算

「拜託新北市民給我4年時間」 黃國昌：真心渴望從監督者變執行者