逾134萬勞工自提退休金、提繳率17.2% 雙創新高

（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部統計，截至114年10月底，勞工自願提繳退休金人數較113年底增逾15萬人，達134萬4873人，是歷年新高；提繳率17.2%同創新高。勞動部表示，受惠勞動基金績效，勞工自提意願逐年提升。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛今天在例行業務說明會中指出，114年僅統計至10月底，自願提繳人數即創新高紀錄，增加人數達15萬220人，成長力道為過去4年來最強。

黃維琛指出，進一步觀察統計資訊，新加入自願提繳者中，高達95%選擇提繳法定最高上限6%；其中女性參與自願提繳的比例52.35%，明顯高於男性的47.65%，顯見女性勞工對穩定的退休生活，比男性更加在意。

黃維琛提到，先前有勞退舊制的勞工會糾結「舊制退休金較高」，因舊制的基數計算方式，是前15年年資每滿1年給2個基數，超過15年部分每滿1年給1個基數，但舊制有「最高45個基數」的天花板。

黃維琛進一步說明，新制勞退受惠於勞動基金的績效持續增溫，進一步推升自願提繳人數；即使市場不好，也有「銀行2年期定存利率」的最低保證收益率。

勞動部說明，勞退新制的勞工，由雇主每月提撥勞工工資不低於6%的金額存入勞工退休金專戶，勞工也可自願提繳上限6%的退休金，且可全額扣除所得稅。

勞動部統計，111年度自願提繳人數僅98萬4332人、提繳率13.28%；112年度提繳總人數首度突破百萬大關，達106萬4618人，提繳率上升至14.17%；113年度人數增加13萬人，總人數推升至119萬4653人，提繳率提高達到15.59%。（編輯：黃名璽）1150109