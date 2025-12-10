逾134萬輛機車未保強制險！金管會：逾半年恐註銷牌照

機車強制汽車責任保險投保率僅90.83%，仍有超過134萬輛未依規定投保強制險。（示意圖／Pexels）





據交通監理機關統計，截至今（114）年9月，全台機車登記數達1467萬輛，但機車強制汽車責任保險投保率僅90.83%，仍有超過134萬輛未依規定投保強制險。金管會今（9）日提醒，未投保騎車上路恐遭罰，若保單到期超過半年未續保，更將被移請公路監理機關註銷車牌。

金管會指出，依《強制汽車責任保險法》，若車主未投保遭稽查或因交通違規併同舉發，將處1500至3000元罰鍰；而保單期滿超過6個月仍未續保，金管會即可移請監理機關註銷牌照。

廣告 廣告

金管會說明，強制險提供基本事故保障，包括每人死亡給付200萬元、失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，可有效減輕事故責任帶來的經濟負擔。金管會保險局副局長蔡火炎表示，多數未投保情形，多因車輛久未使用導致忘記續保，但經宣導後，投保率已有逐年上升趨勢。

金管會統計，自2023年10月起至今年12月8日，已有20.9萬件機車因逾期未續保遭移請註銷牌照，平均每月約1.2萬輛。目前保險公司會在保單到期前後多次發送續保通知：到期前30天一次，到期後30天內再通知兩次，之後每兩個月通知一次，至第5個月發出最後通知，第6個月仍未投保即啟動註銷流程。

為方便民眾確認自身投保狀況，金管會委託保險事業發展中心建置「強制汽車責任保險有效電子保險證查詢平台」。此外，也與環境部合作，在機車排氣定期檢驗資訊管理系統增設查詢連結，並透過環境部定檢站進行多元宣導，協助民眾即時查詢及續保，以保障自身權益。

更多東森新聞報導

日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報

新／日本強震上修7.6！18分鐘後再爆5.6地震

「越南屠夫」88頁PDF遭流出 警認證：內容極度駭人

