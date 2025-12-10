逾134萬輛機車未投保強制險 金管會：最重可罰3000元、註銷牌照

根據交通監理機關統計，截至今年9月，全國機車登記數已達1467萬輛，但金管會資料顯示，同期機車強制責任保險投保率僅約90.83%，換算約有134萬多輛機車未投保強制險。金管會提醒，機車未依規定投保強制險，依法可處1500元以上、3000元以下罰鍰。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，若機車投保義務人未依規定投保，經公路監理機關執行路邊稽查、警方在交通勤務中查獲，或因違反《道路交通管理處罰條例》遭舉發，均可依規定開罰1500元以上、3000元以下罰鍰；若保險期間屆滿後超過6個月仍未投保，將移請公路監理機關辦理註銷機車牌照。

廣告 廣告

金管會統計，自2023年10月起，針對機車保單到期超過6個月的案件，每月平均移請約1.2萬件註銷牌照；截至今年12月為止，累計移請註銷件數已達20.9萬件。

台視新聞／葉宣婕 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

新莊BMW失控爆衝撞汽機車 3人送醫其中1人OHCA

全球瘋搶台灣機車！出口額日本居冠.澳洲「衝29倍」 3大優點曝

高速衝撞人行道！ 屏東恆春20歲騎士噴飛喪命