逾14萬人腹瀉就診諾羅病毒居多 春節遊日韓防流感、COVID-19

衛福部疾管署今天表示，國內流感疫情持續，值得注意的是上周逾14萬人腹瀉就診，腹瀉群聚病原以諾羅病毒居多；疾管署提醒日本和南韓流感、腹瀉及COVID-19疫情皆上升，春節連假期間出國須留意，避免感染。

衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉10日表示，2月1日至7日類流感門急診就診計11萬870人次，較前一周下降6.9%，上周急診就診比例約10%，較前一週的10.3%下降；不過整體疫情仍持續。（中央社）

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情周報表示，2月1日至7日類流感門急診就診計11萬870人次，較前1周下降6.9%，上周急診就診比例約10%，較前1周的10.3%下降；不過，整體疫情仍持續，2月3日至9日共新增32例流感併發重症病例，及3例流感併發重症死亡。



腹瀉疫情部分，郭宏偉指出，國內上周腹瀉就診人次破14萬，近4周腹瀉群聚案件通報約每周20件之間，檢出病原以諾羅為多，群聚場所以餐飲旅宿業為主。



郭宏偉說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處低點波動，第5周門急診就診計1035人次，較前1周上升8.8%；上周並新增3例併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。



疾管署發言人林明誠指出，因春節期間門診開診減少，預估流感占急診就診比例會增加、超過11%的流行閾值，但預估屆時就診人次可能反而減少。



郭宏偉指出，全球流感陽性率下降，惟鄰近南韓及日本近期呈上升趨勢，且處相對高點，其中南韓流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。



國際COVID-19疫情部分，林明誠表示，各國疫情多在低點，但中國大陸、香港、日本、南韓等有上升情況。國內自今年元旦起，提供年滿6個月以上民眾擴大接種，至今已施打8萬多劑；提醒民眾盡快在2月28日停止擴大接種前，接種疫苗，否則日後自費要花費新台幣4500元。

廣告 廣告

疾管署統計，截至今年2月9日，國內公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑；COVID-19疫苗接種累計約165.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.1萬人次。

衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）10日指出，南韓腹瀉疫情嚴峻，1月25日至31日報告有709例，疫情為近5年最高；日本腸胃炎疫情也持續上升，亦為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒。（中央社）

南韓、日本腹瀉疫情也值得注意。郭宏偉指出，南韓疫情嚴峻，1月25日至31日報告有709例，疫情為近5年最高，患者以0到6歲嬰幼兒占最多；日本腸胃炎疫情也持續上升，亦為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，分布以群馬縣為多。



此外，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，依各地2月6日回報，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1372診次，高於往年；特別門診開設醫院及診次等資訊，已公布於疾管署全球資訊網「春節防疫專區－各縣市春節傳染病特別門診查詢」。