逾17年內政部通過台東首波公地放領 陳瑩、莊瑞雄成功促重啟落實土地正義

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

停辦逾17年的公地放領，內政部昨日通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地、面積約2.82公頃之放領案。對此，立委陳瑩今（15）日表示，這是宣告台東公地放領政策及土地正義實質落實。她說，此次內政部通過台東首波放領案，讓長期辛苦耕作卻未能取得土地的農民，看見希望，也象徵多年延宕土地正義終向前邁出一大步。

陳瑩指出，行政院於去年11月21日宣布重啟公地放領政策，並指示國產署積極盤點全國符合條件的土地。早期公地放領自民國40年起，共辦理9期，讓許多勤勞農民能以分期付款方式取得土地。昨日內政府通過公地放領的案件，是由台東縣長饒慶鈴帶領縣府團隊，快速盤點符合放領資格的5筆縣有土地，並於去年12月19日檢送內政部審查，印證「重啟公地放領」已實現。

陳瑩提及，內政部通過的5筆土地，分別源自88年6月23日及89年7月4日公地放領審議會第5次、第9次會議通過的案件。她強調，目前等待放領的土地，都是農民世代耕作之用，通過放領後，耕作者將可取得土地所有權，這是政府還給農民應有的「公道」！

立委莊瑞雄也表示，公地放領停擺17年，造成無數農民權益受損，這是國家必須面對的歷史不義。為此，他與陳瑩分進合擊，除了多次邀集內政部國土署、地政司及財政部國產署等單位共商，他更曾當面向總統賴清德爭取，並在立法院提案，終於促成行政院拍板重啟。

莊瑞雄也說，針對內政部正式通過台東首波放領案，莊瑞雄強調這是極具象徵意義的開始，未來2人也將持續督促行政程序，確保每一位符合資格的農民都能在最短時間內取得土地所有權，讓土地正義真正落實。

「將持續督促行政院及相關單位落實作業，確保每一位符合資格的農民都能順利取得土地，讓『重啟公地放領』在台東實踐。」陳瑩強調，重啟公地放領是遲來的公義，目前國產署正針對所有案件逐筆清查，並陸續提送內政部公地放領審議委員會審查。通過的案件，地方政府將依程序公告並通知農民申請，完成繳價後即可取得承領土地所有權。

照片來源：莊瑞雄、陳瑩辦公室

