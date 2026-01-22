逾176萬人受惠！國民年金保障升級 政院拍板調高給付、放寬排富

記者劉秀敏／台北報導

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會（圖／記者劉秀敏攝影）

行政院會今（22）日通過《國民年金法》部分條文修正草案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元調高為5000元、新增隨同CPI3%調整配套、以及放寬排富標準，期待能適時反映物價及生活成本變動，建立與時俱進的彈性制度，預估政府每年將投入860億元，逾176萬民眾可望受惠。

衛福部表示，早在2012年，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動的定期調整機制，最近一次國保給付的基本數額是在2024年調整，考量原定最低給付基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦18年以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。

衛福部指出，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法，計有三大調整方案，包括「給付基本數額」由現行每月4,049元直接調高為5,000元（身障為6,715元）、「新增CPI成長率達3%」隨即調整的配套，同時「放寬排富標準」，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部進一步補充，本次國民年金修法重點包括：修正基本數額及增訂CPI3%期中檢討配套、修正排富標準及建立調整機制、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

行政院長卓榮泰表示，國民年金制度自2008開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障；本次衛福部檢討修正國民年金法，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動CPI調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

卓榮泰說明，行政院依照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則，已檢討老農津貼及國民年金並提出修法，後續也將在此原則下，檢討連動的各類福利津貼與補助，以建構更完整的福利制度。

卓榮泰也提到，本次國民年金修法後，所調高的發放額度部分，若自今年起實施，所需經費需待中央政府本年度總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列。在此，仍籲請立法院考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。

卓榮泰並指示，本次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

