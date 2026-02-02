逾2百人因雪傷亡！日青森遇40年罕見雪災 積雪183公分破紀錄「政府急求救」

日本青森縣近日受到強烈寒流影響降下大雪。圖／翻攝自X

日本青森縣近日受到強烈寒流影響降下大雪，積雪程度為近40年來最嚴重，截至2月1日，青森市觀測到的積雪深度一度達到183公分，創下當地多年來罕見紀錄，對交通、教育及民眾生活造成重大衝擊，甚至造成傷亡，地方政府已啟動災害等級應對措施。

根據日媒報導，青森市政府指出，由於大量民眾無力自行清理屋頂積雪，市府緊急自費設立屋頂除雪諮詢專線，僅開通短短兩個半小時，接獲的求助與諮詢電話即逼近百通，顯示需求相當迫切。市內所有公立中小學因此停課一天，以確保學生安全。

廣告 廣告

面對不斷累積的積雪，青森縣政府已向日本陸上自衛隊第9師團提出災害派遣請求，自衛隊預計自1日上午起投入行動，優先協助獨居長者住家屋頂的緊急除雪作業，並進行災情蒐集與支援。

積雪量達往年的兩倍

據日本氣象廳資料，除了青森市外，縣內多個地區積雪同樣驚人，包括五所川原超過150公分、弘前逾130公分，山區的酸湯更測得超過4.6公尺的驚人雪量。氣象單位指出，這波降雪使東北及日本海沿岸多地的積雪量達到往年同期的兩倍以上。

厚重積雪也導致交通運輸大受影響。JR東日本宣布，奧羽線、五能線、津輕線與大湊線部分或全線停駛，青森鐵路亦調整班次，僅維持部分區間運行，通勤與返鄉旅客行程嚴重受阻。

在民生層面，除雪壓力已讓不少居民不堪負荷。青森市多處住宅區道路清雪進度緩慢，有高齡住戶表示，屋旁堆起超過兩公尺高的雪牆，單靠個人力量已難以應付，擔心再降雪恐引發危險。

除雪事故頻傳

更令人憂心的是，與除雪相關的事故頻頻傳出。日本消防單位統計，自1月下旬以來，全國已因大雪相關意外造成至少18人死亡、逾200人受傷。青森、山形、新潟等地陸續發生民眾在屋頂除雪時墜落，或遭滑落積雪掩埋的不幸事件，其中多為高齡者。

日本氣象廳提醒，寒流影響仍未結束，未來數日日本海側仍有持續降雪的可能，呼籲民眾進行屋頂除雪時務必結伴作業，避免單獨行動，同時留意落雪、雪堆崩塌與身體狀況，以降低意外與急病風險。



回到原文

更多鏡報報導

被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救

1歲童獨餵寵物兔「食指慘遭咬斷」！家長急殺兔「剖開肚子」最後傻眼了

大S離世1週年登韓媒！憂具俊曄走不出來 「暴瘦14公斤」守墓過活

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光