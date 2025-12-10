逾2百位國會助理連署反對助理費除罪化 傳6立委下令禁止連署

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍上周提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，立院助理也發起連署，要求撤回提案，據了解已有250多位助理參與連署，但昨(12/9)卻傳出，有6名朝野立委要求助理不要連署。

國民黨立委陳玉珍等人提案修法，擬將立委助理費除罪化，資料照，公督盟製圖

陳玉珍提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用，引發討論。

對此，立院司法法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄臨時變更本周四委員會議程，邀請法務部、審計部等單位，至立院司委會專案報告此案，並另排案審查民進黨立委許智傑等人提出的《立法院公費助理任用法》草案。

針對陳玉珍提案，立法院國會助理工會將在周五發起集會活動表達抗議。另外，根據《自由時報》報導，一名國會辦公室主任為此號召跨辦公室助理連署，撤回提案，但傳出有6名朝野立委要求助理不要連署。

目前捲入助理費案的政治人物，包括藍委顏寬恆、綠委林岱樺、林宜瑾、遭解職的前民眾黨新竹市長高虹安等人，針對陳玉珍提案，目前民進黨已表態反對，民眾黨也說不挺，而國民黨內也傳出有不同意見。

