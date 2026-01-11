逾2萬人齊聚永康造勢晚會力挺 周春米陳素月黃偉哲齊喊唯一支持林俊憲

在初選倒數的黃金時刻，黨內外重量級人士都齊聚永康站台表達支持。包括台南市長黃偉哲等人都到場聲援，現場氣氛凝聚，充分展現林俊憲在黨內與地方的整合實力與團結氣勢。黃偉哲指出，林俊憲長期深耕地方、一步一腳印，對市政的投入與承擔，大家都看得見。台南要持續進步，需要的是一位熟悉地方、也能接下重責大任的最佳接棒者；他也呼籲鄉親在關鍵時刻集中支持林俊憲，在家中顧電話，讓台南的發展穩定延續。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入決戰階段，民調初選前最後一天晚上，大台南市長參選人林俊憲於台南永康舉辦大型團結造勢晚會，現場湧入超過2萬名鄉親到場力挺，高喊「唯一支持林俊憲」，氣氛熱烈，展現最後關頭全面整合、團結一致的強大氣勢。

屏東縣長周春米親自到場站台，公開表態唯一支持林俊憲，呼籲台南鄉親在關鍵時刻集中力量，守住台南，也為台灣守住未來。她表示，自己站在台上，不只是以屏東縣長的身分，更是一位曾與林俊憲在立法院並肩作戰的同事。在當選縣長之前，兩人於立法院共事長達六年，歷經無數法案協調與政治攻防。她親眼見證林俊憲在高壓環境下，仍能穩健溝通、整合不同意見，將中央政策與地方最真實的需求一一對接，是一位真正「能做事、會協調、扛得住壓力」的政治工作者。

周春米指出，俊憲過去也曾擔任過議員以及民進黨發言人，長期的政治歷練讓他能在複雜局勢中找出解方。林俊憲不只政策熟、制度懂，更清楚哪些事情要立即處理、哪些必須長期規劃，這樣的判斷力與執行力，正是帶領城市前進、市長最不可或缺的能力。

周春米強調，台南與屏東早已不是各自獨立的城市，而是緊密連結的共同生活圈。無論是觀光發展、交通建設，還是產業布局，未來都將進一步匯集，形成更完整、更具競爭力的南台灣生活圈。她表示，南台灣的發展需要跨縣市合作，而林俊憲正是最能串聯中央、整合地方、推動區域共榮的人選。

另外，彰化縣長民進黨候選人、立法委員陳素月也到場相挺。陳素月表示，自己長期在立法院交通委員會與林俊憲共事接近十年，對他的問政品質與協調能力非常清楚。她強調，面對當前國內外局勢與地方治理挑戰，台南需要的是一位經驗完整、立場清楚、能團結隊伍的市長人選，並當場高喊「唯一支持林俊憲」，呼籲鄉親在民調最後一刻集中支持。

在初選倒數的黃金時刻，黨內外重量級人士都齊聚永康站台表達支持。包括台南市長黃偉哲、立法委員賴惠員、郭國文、林宜瑾，台南市議長邱莉莉、副議長林志展，以及二十多位台南市議員，包含王宣貿、李宗翰、沈家鳳、蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏、余柷青、邱昭勝、黃麗招、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、沈震東、周嘉韋、李啟維、林依婷、李宗霖、蔡筱薇、郭鴻儀、楊中成、鄭佳欣、施余興望等人到場聲援，現場氣氛凝聚，充分展現林俊憲在黨內與地方的整合實力與團結氣勢。

台南市長黃偉哲則指出，林俊憲長期深耕地方、一步一腳印，對市政的投入與承擔，大家都看得見。台南要持續進步，需要的是一位熟悉地方、也能接下重責大任的最佳接棒者；他也呼籲鄉親在關鍵時刻集中支持林俊憲，在家中顧電話，讓台南的發展穩定延續。

林俊憲最後表示，台南要成為照顧家庭與下一代的城市，他是全台灣第一個提出國中小營養午餐免費的人，並把學生營養從「二果一乳」升級為「二果二乳」，讓孩子吃得健康、家長更安心。他特別感謝黃偉哲市長支持這項政策，也直言這項政策被對手抄走，代表林俊憲提出的方向是對的、人民有感的。

他也特別感謝一路陪伴的夥伴及民主前輩的支持，包括蘇貞昌院長、黃偉哲市長、周春米縣長、蔡其昌委員、陳素月委員都親自站出來支持，還有所有立委、議員陪他走遍台南每一個角落，讓他真正聽到地方聲音，提出完整而負責任的市政藍圖。

林俊憲也直言，過去台南多次守護著台灣，包含四大公投以及多次大選。而這次台南初選不僅僅關乎到2026選舉，更是民進黨能否穩住南台灣、延續賴清德治理路線的關鍵一戰；唯有 2026 守住台南，2028 台灣才能守得住。他呼籲所有支持民主價值的鄉親，在最後一刻做出最關鍵的選擇，把力量集中在林俊憲身上，就是守護台南、守護台灣。

最後，他語氣堅定指出，民進黨不是只顧個人利益的政黨，背棄團隊、背骨叛黨的人，經不起選民的檢驗；在關鍵時刻，唯有集中力量，民調電話唯一支持林俊憲，才能讓賴清德總統放心，守住台南、守住民進黨、守住台灣未來。

