逾2.6萬件！老人受暴案逐年增加 子女對父母暴力占近6成
超高齡社會來臨，老人受暴案件逐年增加。衛福部統計，去年老人保護通報案件逾2.6萬件，較前一年增加近1成，並以（孫）子女對（祖）父母暴力案件占近6成最高。衛福部提醒，春節連假期間，家內受暴不容易被發現，街坊鄰居應提高警覺心，若有暴力情況，可撥打113或110求助。
衛福部保護司統計，114年我國共約2萬6684件老人保護通報案件，較前一年（113年）2萬4396件增加2千多件，提升近1成。通報案件類別以「精神暴力」占大宗，「肢體暴力」次之。
保護司司長郭彩榕說明，65歲以上人口持續增加，老人保護案件（包括家庭及非家庭成員暴力）也每年持續上升。其中，最大宗暴力樣態為「卑對尊（晚輩對長輩）」案件，（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57％最高，其次為夫妻或伴侶間親密關係暴力，占26％。
郭彩榕表示，以往遇到長假，暴力通報會有「遞延」狀況，年節期間家內受暴狀況不易被發現，往往要到年假後，受暴案件才會被發現、通報件數增加。呼籲社區街坊鄰居，發揮守望相助精神，若發現老人、小孩、親密關係暴力等狀況，「雞婆一點」，提高敏感度和警覺心，讓被害黑數能浮現、公權力能及時介入協助。
衛福部指出，考量老人可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，鼓勵大眾多關心周遭長輩，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113進行諮詢，使服務資源及早介入，共築社區安全網，協助老人在社區中安全生活。
衛福部提醒，若民眾與家人發生暴力衝突，或發現身旁親友鄰居遭受家暴威脅，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。
★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
