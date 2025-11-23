逾20萬旅人票選！日本獲封10大最嚮往國家冠軍 台灣登上這排行第4名

日本被評選為10大最嚮往國家之冠。（資料照）

英國旅遊雜誌《Wanderlust》日前公布最新讀者票選排行榜，超過20萬名旅遊愛好者參與投票，選出全球10大最令人嚮往的國家、城市、島嶼。排行冠軍的是離台灣最近的日本，也是亞洲唯一上榜的國家；台灣的名字也這份榜單中出現，被列為最令人嚮往島嶼第4名。

旅遊雜誌《Wanderlust》網站公布，經過20.8萬名熱愛旅遊的讀者參與投票，第24屆「讀者旅遊大獎」（Reader Travel Awards）的評選結果出爐，包括「最令人嚮往國家」「最令人嚮往城市」「最令人嚮往島嶼」「最令人嚮往美食景點」等多項指標排行。

日本居冠最嚮往國家 東京登最嚮往城市亞軍

在「最令人嚮往國家（全球）」前10大排行榜中，亞洲唯一上榜的是過去就曾拿過榜首的日本，相隔10多年再次登上冠軍。該網站寫到，除了主要城市以外，日本四國的海岸線、金澤的手工藝、沖繩的偏遠島嶼，也是旅人們的心頭好，讓人更感受到日本的靈魂所在。英媒《Time Out》更報導，位在東京的神保町近期才被評選為世界最酷的街區之首，那裡距離繁榮的商業區只有幾步之遙，卻聚集了許多二手書店和充滿年代的咖啡館，為繁忙焦慮的數位時代生活增添理想的救贖。

另外第2至10名依序分別為哥斯大黎加、加拿大、澳洲、秘魯、南非、美國、紐西蘭、巴西、厄瓜多。

全球前10大「最令人嚮往城市」排行榜中，日本以東京再次進榜，僅次於阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯，拿下亞軍，第3至10名分別為雪梨（澳洲）、開普敦（南非）、溫哥華（加拿大）、新加坡、馬拉喀什（摩洛哥）、里約熱內盧（巴西）、基多（厄瓜多）、香港。

東京被選為全球最嚮往城市第二名。（資料照）

票選全球10大嚮往島嶼 台灣上榜

世界10大「最令人嚮往島嶼」，厄瓜多的加拉巴哥群島以豐富的生態拿下票選冠軍，巴哈馬群島緊追在後，第三名為旅遊勝地馬爾地夫，台灣排名第4，後續依序為塔斯馬尼亞（澳洲）、波多黎各、巴拉望（菲律賓）、百慕達、斯里蘭卡、天堂島（巴哈馬）。

10大新興旅遊目的地，依序為阿爾巴尼亞、貝里斯、盧安達、卡達、瓜地馬拉、亞塞拜然、蓋亞那、亞美尼亞、巴林、巴拿馬

文化遺產愛好者的10大理想目的地，冠軍為希臘、亞軍法國、季軍德國，日本排行第4，後續依序為義大利、沙烏地阿拉伯、秘魯、阿曼、印度、土耳其。

10大令人嚮往美食景點，拿下冠軍的為西班牙、亞軍法國、季軍德國，日本同樣獲得第4名、韓國第5、後續為墨西哥、希臘、泰國、威爾斯、土耳其。

