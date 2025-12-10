逾200位國會助理連署反對《立法院組織法》修法！傳劉書彬「逼撤簽」...林楚茵批「國會助理搖籃」出身、卻飆罵助理「情何以堪」？喊話：助理不應淪自肥法案犧牲品

國民黨立委陳玉珍日前提出修法，主張助理費可不需檢據核銷，直接匯入立委個人帳戶，由立委自由運用，遭質疑形同將國庫變成立委「私人小金庫」、「貪污助理費除罪化」。對此，民進黨立委林楚茵今（10日）指出，此舉不僅削弱制度監督，更是將助理權益推入風險深淵。

林楚茵今日於社群媒體發文指出，目前已有超過200名國會助理連署反對《立法院組織法》修法。不過，林楚茵點出，現在正值年底「續聘期」，許多助理擔心飯碗不保，不敢簽、不敢替自己發聲，「更離譜的是，媒體爆料民眾黨立委劉書彬痛罵助理、逼迫助理撤簽連署」。

林楚茵說，劉書彬今日中午受訪，雖然否認，「但問A答Ｂ、態度閃躲，看得出來極度心虛！」林楚茵提醒，劉書彬過去是東吳政治系主任，而東吳政治系過去是國會助理的搖籃，藍綠白都有，可以算是「國會最大黨」，「結果劉書彬今天沒有特別站出來反對陳玉珍修法，反而傳出飆罵助理撤簽，真是情何以堪啊」。

林楚茵嘲諷，「國民黨想貪助理費、又想當慣老闆，請不要拖所有立委下水！」她說，立委的工作繁雜，從議題研究、法案草擬、質詢準備到選民服務，都需要助理幫忙，「助理不應淪為自肥法案下的犧牲品」、「這種自肥又重傷助理權益的提案，楚茵一定全力反對！」

（圖片來源：林楚茵臉書、三立新聞）

