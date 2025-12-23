逾200學生遭擄走！奈國稱人質已全釋放 校方打臉：還少35人

編譯曾宜婕／綜合報導

遭綁架的奈及利亞學生全數被釋放？上個月奈及利亞尼日州（Niger State）的聖瑪麗學校（St Mary's School）爆發大規模綁架案，約300名學生以及12名老師被槍手擄走，先前已經有數名學童成功脫逃、部分人被釋放。

據《紐約時報》22日報導，奈及利亞政府公開聲明，在第一批100名學生被釋放後，剩下被綁架的130名學生皆已重獲自由。但當地教區表示，目前的總釋放人數少於當初遭綁架人數，懷疑仍有學生仍遭囚禁。

奈及利亞政府聲明剩下的130名人質皆被釋放。（圖／翻攝自X平台 @CatholicSpirit）

教區稱總釋放學生整整少35人

據報導，奈及利亞總統發言人於21日宣布，月初釋放100名學生後，剩下的130名學生也已重獲自由。

但當地經營學校的羅馬天主教區聲稱，這只是「第二批人質的釋放」，如果這次有130人釋放，那離當初被擄走的人數仍有35人的差距。

政府並沒有說明人數的差異，奈國新聞部部長伊德里斯（Mohammed Idris）聲明：「聯邦政府可以確定，學校所有遭綁架的230人已全數釋放，沒有任何學生仍被囚禁。」

但教區人員聲稱，總共有高達265名學生被擄走，並表示希望「政府可以持續釋放其餘35名被囚禁者。」

長期校園綁架成失學率最高國

校園綁架是奈及利亞長期以來的問題，但上個月的綁架案是近年規模最大的案件。人權組織指出，奈及利亞社會的不穩定也反映在當地的就學人口上，有超過1/4的孩童沒有上學，高達1900萬人，是全球失學率最高的國家。2024到2025年間，奈及利亞就發生了47件學生綁架案，2024年的案件更是比前年多了一倍。

政府稱「營救」行動遭分析人士打臉

報導指出，雖然政府聲稱學生已被全數釋放，但沒有說明詳細過程，事件是否完全落幕仍有待確認。

此外，官方稱這次的釋放是經過政府的「援救（rescue）」，但有分析人士懷疑此聲明，他們認為政府應該是付了「贖金」以換取學生的自由，安全與情報分析師阿達姆（Kabir Adamu）解釋：「政府所謂的『營救』行動意味著會採取強力（forceful）的行為，但這次並沒有發生。有兩種可能，一種是政府付了贖金，另一中是他們達成了某種妥協，也有可能是釋放組織的人質作為交換。」

