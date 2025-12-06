逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。
行政院拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，但提供豬農一年轉型緩衝期；由於黑毛豬多以廚餘餵養，產業將受衝擊，全台200多名黑豬農不滿廚餘禁令，昨天在新北市集結開會，訴求成立廚餘處理中心，豬農有意停收廚餘、甚至醞釀向行政院抗議。
桃園養豬協會理事長林承德今天向中央社表示，政府與其給一年緩衝期，不如政策直接上路，讓養豬戶現在直接轉型就好，不需要多這一年，「給我們這一年沒有意義，損失會更恐怖」。
林承德指出，豬農現在已經不敢進小豬，因為至少要13個月以上才能出豬，倒不如現在直接領每頭豬新台幣3600元的轉型飼料補助，這個月底前最後一批豬出完之後就全部轉型，緩衝期的廚餘讓環境部處理就好了，「何必要豬農處理？」
林承德說，豬農今天開始慢慢到8日將不收廚餘，預計實施到年底，會從團膳開始，原則上能配合的養豬戶就會配合。
「我們不是惡意不收廚餘，而是因為沒有未來」，林承德說，政府現在一直要補助清運業者來處理廚餘，不如全台建幾座廚餘蒸煮中心，把落日條款、轉型期給廚餘清運業者，而不是要豬農傻傻幫忙。林承德批評，環境部現在的做法就是在欺騙豬農，「把豬農當下下等的農民」。
林承德表示，廚餘處理是社會問題，哪一間餐廳能置身事外，廚餘處理都是成本，難道以後要客人自己打包帶回家嗎？最後都是回到消費者身上 ；豬農訴求只是希望政府有配套措施，希望離牧政策該做的配套要做好，豬農都很弱勢，希望社會大眾聽見豬農的聲音。
桃園餐廳業者表示，禁用廚餘也會影響餐廳營運成本，未來豬農不收廚餘，只能另找業者處理，多出來的成本也只能反映在價格上。桃園市環保局統計，桃園每天約有180噸廚餘，扣除家戶，有約110噸來自民間餐飲業和學校，原本多由豬農處理、用來餵豬，現在因應禁止廚餘養豬政策，將啟動緊急開口合約請民間業者幫忙清運，預估能撐半年以上。
新北市環保局表示，未來將配合中央政策調整廚餘處理方式，家戶產生熟廚餘部分併同生廚餘以多元再利用方式處理，事業廚餘則請業者依法委託合格清除業者處理。
環境部環境管理署副署長林左祥今天告訴中央社記者，至今年底前，若養豬戶不願載運廚餘，環境部會補助地方環保局，由環保局視情況請乙清業者或清潔隊協助清運。
林左祥提到，家戶廚餘會持續由清潔隊清運，民眾不用擔心；至於餐廳部分，明年轉型期間廚餘仍可養豬，因此清運不用擔心，餐廳廚餘還是由養豬戶收取；而116年起全面禁止廚餘養豬後，餐廳就必須找到合格的清運業者支付清理和處理費用。
