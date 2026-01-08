逾21萬名學生受惠！115學年度起台中公立國中小營養午餐全面免費

▲盧秀燕今(8)日宣布115學年度起台中公立國中小營養午餐全面免費。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市長盧秀燕今(8)日宣布115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠，盧秀燕表示，台中長期以來對教育的投資不遺餘力，教育預算佔總預算比例始終居六都之冠。

台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元。將在今年3月召開的台中市議會定期會提追加預算，盧秀燕也特別向全體市議員喊話，拜託議員們大力支持，共同為孩子的福祉努力。她說明，目前六都當中，桃園市和台北市都已實施免費營養午餐，可見這是整體教育政策的趨勢。台中資源相對受限，但在這種條件下，更應該展現照顧孩子的決心，她將全力以赴、克服萬難，台中的孩子不能輸在起跑點。