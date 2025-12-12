「逾240萬長輩收入低於貧窮線」 她質問：立院為何只為軍公教發聲？

在國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識下，立法院今（12）日成功三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2023年。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，「年金破產的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。」

王婉諭在臉書發文表示，國民黨在人數優勢之下，三讀通過了「反年金改革」的修法，而且國民黨的提案不是「停砍」而已，還將所得替代率一次調回2023年的水準。也就是說，這不只是停止年金改革，而是大開倒車，年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是6970億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金，「年金破產的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。」

警告年金破產危機 王婉諭：無辜的是下一代

「國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴，而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，我並不認同所有人都要領一樣多。」王婉諭坦言，如果要停止年改，第一個要問的就是：財源在哪？配套在哪？錢在哪？如果一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。

王婉諭直批，如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。

「這群人」被排擠 王婉諭：立院為何只為軍公教發聲？

王婉諭強調，「政治的核心始終在於分配，你怎麼分配錢，就決定了你形塑什麼樣的社會。」她提到，2018 年，年金改革後的公教人員平均領取金額超過5萬元，且仍有3.8萬元的樓地板保障，這已經是貧窮線的2倍以上；反之，卻有超過240萬名長輩，領著微薄的國民年金或老農津貼，收入遠低於1.55萬元的貧窮線。這些沈默的弱勢者，依然被排擠在國家照顧的順位之外，為什麼立法院選擇遺忘這些人，只為軍公教發聲呢？

王婉諭直言，討好選民最簡單，但真正困難的是堅持改革，年金制度需要全面檢討與建立基礎年金，而不是淪為肉桶政治的買票工程。她強調，「歷史會記住這一天，也會記住是誰為了選票犧牲了世代正義與財政未來。」

