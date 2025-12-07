逾3千人造勢 林俊憲籲鄉親電話民調「唯一支持」

照片來源：林俊憲辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委林俊憲今（7）日出席台南市議員李宗翰「挺憲後援會」成立大會，現場過3千位鄉親到場，反映出林俊憲於溪北的高支持度，包括李宗翰、補教名師呂捷、挺憲後援會榮譽會長賴美惠、台南市議會副議長林志展、多位台南市議員服務處代表，以及在地里長們，都現身力挺，氣氛熱絡。

呂捷指出，作為一名長期研究台灣發展脈絡的歷史老師，他極力推薦林俊憲所推出的政見，林的政策方向不僅呼應當前社會結構變化與世代需求，更能在關鍵時刻為台南帶來具體務實的進步動能。

台南市前議長賴美惠強調，林俊憲學經歷優秀，南一中、成功大學、美國密蘇里大學碩士，長期深耕台南，熟悉中央與地方治理脈絡，相信他是最能團結民進黨的人選，帶領台南持續向前。

照片來源：林俊憲辦公室

李宗翰表示，今年天災重創大新營，但在災後重建工作上，林俊憲發揮協調能力，媒合儲能公司調度可移動式電力設備供鄉親充電使用，同時召集志工和廠商協助鋪設帆布、清運廢棄物、整理家園，另外也深入了解在地產業受損情況，並與中央單位討論產業重建、為地方振興觀光。

李宗翰強調，林俊憲推出一系列社福政見，完全符合現階段台南的需要，讓大新營可以在穩健發展步伐中，邁向更美好的未來，呼籲鄉親們在本次民進黨台南市長初選電話民調唯一支持林俊憲。

林俊憲回顧，今年7月丹娜絲風災與728豪雨對溪北造成的重創，表示那段時間鄉親承受的辛苦，他都感同身受，尤其針對電線桿倒塌導致的大規模停電問題，他已向中央爭取沿海地區電線桿地下化，另外也修正重建風災特別條例，加發2萬元，協助大家加速重建家園。

面對淹水與風災的長期挑戰，林俊憲在去年凱米颱風導致八掌溪潰堤時，第一時間要求水利署修復堤防，並向行政院爭取復耕經費，協調清除75萬立方公尺土砂，讓後壁上茄苳地區約60公頃遭掩埋的農地能再次種作。

針對菁寮排水量即便達到百年洪水標準仍淹水的情況，林俊憲也爭取白河水庫清淤、增加永久抽水站、提升移動式抽水機配置、加強堤防與排水能力，透過提前部署治水工程，提升溪北面對極端氣候的韌性。

林俊憲再次向大家報告社福政見，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，以及擴增社區共餐據點。

教育方面，林俊憲主張讓台南成為提供「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子攝取足夠鈣質，健康成長。

另外，林俊憲也主張，在台南生孩子，政府要站在家庭身後支持，並推出包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7500元、孕婦免費施打RSV疫苗、推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼，到2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，讓台南成為6都中最友善的托育城市。

林俊憲總結，溪北是農業的重鎮，也是他最重視的地方。從災害復原、交通建設、農業振興，到產業升級、治水工程，他都親自到場、逐案爭取、逐項推動，因此他拜託鄉親全力相挺，電話民調唯一支持林俊憲。

照片來源：林俊憲辦公室

