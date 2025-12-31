逾3千萬歐元財物失竊 德國儲蓄銀行9成保險箱遭撬開

德國儲蓄銀行客戶喊道，「讓我們進去。」

這些銀行客戶相當憤怒，但是喊破喉嚨也沒有用，銀行失竊案調查中。

記者對德國儲蓄銀行客戶問道，「您對銀行不給進入怎麼認為？」

德國儲蓄銀行客戶回應，「很糟，無言以對，我昨晚都沒睡，銀行也沒有給我們進一步消息。」

德國儲蓄銀行客戶說道，「沒有監視器或移動偵測儀在動，事實上什麼都沒在運作，全部都被關掉了。裡面有我孩子給我，以及我太太跟我自己的很多錢跟珠寶，要鑽進去這麼容易，還翻箱倒櫃好幾天。」

德國儲蓄銀行這間分行是在29日清晨4時左右消防警鈴大作才發現遭竊；警方認為竊賊以大型鑽孔機從金庫地下室牆壁鑽入。初估超過300個保險箱被撬開，每個保險箱的保險價值約1萬歐元，主要為現金、珠寶跟黃金。

德國儲蓄銀行蓋爾森基興分行發言人克萊曼表示，「警方已保全證據，因此我們無法自行進入，我們確認有超過90%保險箱出狀況。」

警方根據目擊者與監視器鎖定作案車輛，並已展開追緝。

蓋爾森基興警方發言人諾瓦奇克指出，「這是一輛Audi RS6，據信是從附近地下停車場逃離，因此正鎖定該車輛進行調查，車內有數名蒙面人。」

目擊者告訴警方上週末看見幾名男子拿著大型袋子出現在附近停車場樓梯間。警方表示調查人員估計被盜財物價值在1000萬到9000萬歐元間。德新社報導此案可能是德國史上最大的竊案之一。